Liveblog: Unilever, Neways en bouw

Update 10:15 uur: Over huizen, bouw, prijzen en hypotheken

Vorige week was er een somber en zelfs boos ABN Amro rapport over de bouw en alles wat daarmee samenhangt. Ter memorie:

Onze Woningmarktmonitor is uit.

Prognose 2020:

??#huizenprijzen stijgen met 4%

??aantal verkopen daalt met 5%

??#Hypotheekrente mogelijk verder omlaag

?? Verduurzaming woningvoorraad is vertraagdhttps://t.co/F26nWOM6XV — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 10, 2020

Vandaag komt ING met een minder chagrijnig rapport...

... maar impact is er zeker, volgens ING.

Update 09:45 uur: Sáái

Zoek de beweging op het Damrak! Zeldzaam rustig is het. In de AEX valt niet één fonds op, in de AMX kan u een aandeel als AMG verwachten, bezit-van-de-zaak-einde-vermaak-daling is er wellicht voor Takeaway, het bescheiden Vivoryon beweegt wat en verder is er het waarschuwende Neways. Valt de schade mee?

Het hing wellicht in de lucht. Hele eindejaarsrally gemist. Gezien de koers kijkt de beurs niet echt raar op van Neways, nee.

Onze beleggersdesk schrijft over Neways:

Neways blijkt eens temeer kwetsbaar voor verschuivingen in de industriële sectoren waar het zijn producten aan levert. En hoewel de elektronicaspecialist het spelletje qua flexibiliteit aardig onder de knie heeft, verloopt een en ander geregeld met horten en stoten.

Verder zijn er nog deze adviezen met een wel heel precieze van ING voor Unilever:

Adyen: naar €776 van €695 - Citigroup

ASML: naar €310 van €265 - Citigroup

NN: naar neutral van outperform en naar €37 van €40 - Credit Suisse

Unilever: naar €62,83 van €57,38 (buy) - ING

Air France-KLM: naar €11,50 van €11,20 - Bernstein

Euronext: starten met buy en €88 - Jefferies

Euronext: naar €85 van €81 - JP Morgan

Lees even mee met Unies:

Mis ik verder nog iets? Ik geloof het niet. Geklokt om 09:45 uur: