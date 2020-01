Liveblog: Beter Bed, Unies, Neways en bouw

Update 15:45 uur: De rente daalt... al een eeuw of zeven?!

Wat. Een. Grafiek. Niks meer, niks minder: het is gewoon de reële rente.

Het is Roelof Salomons die hiermee op de proppen komt. Citaatje van hem op LinkedIn:

Een tijdelijk fenomeen? Maak dat de kat wijs. De enige periode waarin er geen enkele ontwikkeld land was met een negatieve rente was: de jaren 1983-2008. Leuk he? De periode die wij als normaal beschouwen, blijkt juist de abnormale te zijn.

In de reeksen zit alles. Oorlogen. De pest. De verlichting. Uiteenlopend monetaire en politieke regimes. En toch daalde de rente. Waarom? Dat antwoord moeten we u schuldig blijven. Wat moet u hier mee? Vooral niet roepen dat beleggen in obligaties onzin is, omdat de rentes alleen nog maar omhoog kunnen.

Mijn belangrijkste conclusie is voor de pensioenonderhandelaars. Geef niet niet toe aan de lokroep om een hogere rekenrentes! Het bewijs is namelijk nogal overtuigend de andere kant op. Struisvogels.

Update 15:35 uur: VS - Europa 1-0

Het is niet eerlijk! Geintje, Wall Street opent hoger, waar de EU... U ziet het. Frappant verschil dat niet zo vaak voorbijkomt en wat met een bescheiden dollar daling van 0,1% niet is te verklaren.

Update 14:50 uur: Beter Bed

Beter Bed heeft vrijdag omzetcijfers 2019 en spuit er nu vandoor met +13% op hoog volume. Wat is er? Op het forum kom ik dit tegen zonder bronvermelding of wat dan ook. Formeel heet het dan dat er een gerucht is: òf het klopt, òf het is onzin, en ik weet ook niet of de koers hierop loopt. Ik zoek (al dan niet) bevestiging.

ABN Amro heeft haar koersdoel op BeterBed verhoogd naar € 3 met flinke ruimte voor meer.

Update 12:40 uur: AOC zegt het perfect

Waarvan akte.

AOC vat 1200 pagina's Piketty in 10 woorden samen. Welkom, deur vd beurs staat voor i.e.d.e.r.e.e.n. open en beleggen is net zo ingewikkeld als sparen. Iedere maand de index kopen en klaar #AEX

Update 12:30 uur: Rrrrhodium!

Als u als professionele handelaar - de hefboomclub kan hier beter wegblijven? - een spannende commodity zoekt: rhodium is hot. Nooit van gehoord, maar wat maakt het uit, als het maar beweegt. Dat doet het. Langer gaat mijn plaatje niet terug. Zorg dat u er niet mee blijft zitten, want voor u het weet duurt het tien jaar...

The world's most precious metal leaves everything else in the dust

Update 11:55: Vivoryon

Er is wat prijsactie om de prijsactie geloof ik in biotech Vivoryon. Zomaar ineens een dikke plus op relatief aardig volume de laatste tijd.

Op een termjn van een jaar vindt u er echter niet veel van terug.

Bij Altice en vooral Alfen is het ook aardig bal. De beurs moet ergens heen met de energie op deze rustige beursdag, lijkt het wel. En anders maar weer gewoon financials verkopen...

Update 10:15 uur: Over huizen, bouw, prijzen en hypotheken

Vorige week was er een somber en zelfs boos ABN Amro-rapport over de bouw en alles wat daarmee samenhangt. Ter memorie:

Onze Woningmarktmonitor is uit.

Prognose 2020:

??#huizenprijzen stijgen met 4%

??aantal verkopen daalt met 5%

??#Hypotheekrente mogelijk verder omlaag

Prognose 2020:

??#huizenprijzen stijgen met 4%

??aantal verkopen daalt met 5%

??#Hypotheekrente mogelijk verder omlaag

?? Verduurzaming woningvoorraad is vertraagd

Vandaag komt ING met een minder chagrijnig rapport...

... maar impact is er zeker, volgens ING.

Update 09:45 uur: Sáái

Zoek de beweging op het Damrak! Zeldzaam rustig is het. In de AEX valt niet één fonds op, in de AMX kan u een aandeel als AMG verwachten, bezit-van-de-zaak-einde-vermaak-daling is er wellicht voor Takeaway, het bescheiden Vivoryon beweegt wat en verder is er het waarschuwende Neways. Valt de schade mee?

Het hing wellicht in de lucht. Hele eindejaarsrally gemist. Gezien de koers kijkt de beurs niet echt raar op van Neways, nee.

Onze beleggersdesk schrijft over Neways:

Neways blijkt eens temeer kwetsbaar voor verschuivingen in de industriële sectoren waar het zijn producten aan levert. En hoewel de elektronicaspecialist het spelletje qua flexibiliteit aardig onder de knie heeft, verloopt een en ander geregeld met horten en stoten.

Verder zijn er nog deze adviezen met een wel heel precieze van ING voor Unilever:

Adyen: naar €776 van €695 - Citigroup

ASML: naar €310 van €265 - Citigroup

ING: naar €11,80 van €11,60 - UBS

NN: naar neutral van outperform en naar €37 van €40 - Credit Suisse

Unilever: naar €62,83 van €57,38 (buy) - ING

Air France-KLM: naar €11,50 van €11,20 - Bernstein

Euronext: starten met buy en €88 - Jefferies

Euronext: naar €85 van €81 - JP Morgan

Lees even mee met Unies:

Mis ik verder nog iets? Ik geloof het niet. Geklokt om 09:45 uur: