"Welkom, deur vd beurs staat voor i.e.d.e.r.e.e.n. open en beleggen is net zo ingewikkeld als sparen. Iedere maand de index kopen en klaar."



Ook in NL neemt de ongelijkheid toe.

De rijken worden rijker en de armen worden armer.

Er leven momenteel bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens.

Denk je nou echt dat deze mensen iedere maand de index kunnen kopen?



Blijkbaar heb je alleen vrienden en kennissen met geld en is je blik op de NL-samenleving daardoor erg vernauwd geworden.

De beurs is dus N.I.E.T voor iedereen toegankelijk !