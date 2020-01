Vidoque,



Helemaal met je eens! En dan malen we al niet meer om Trumps ongelooflijk irritante bemoeizucht met Europese bedrijven, met nederlandse bedrijven, die gaspijpleidingen in de Oostzee willen helpen aanleggen, die meehelpen om een brug tussen Rusland en De Krim te bouwen en die zich irritant en ongevraagd bemoeit met aan wie ASML nu wel of niet mag leveren en zaken doen.

Die Trump drijft de buitenwereld tot het uiterste en als er dan eens stevig op gereageerd zou worden.... Neen, hoor, eigenlijk onvoorstelbaar stil, getuigend van weinig moed. Of gaan we weer in het geniep gewoon zaken doen met Rusland, Iran, China etc.



Het wordt de hoogste tijd dat andere mensen Trump duidelijk maakt dat hij zich niet hoeft op te stellen als een soort van mondiale tiran, die voor heel de wereld wel zal vertellen, wat er wel en wat er niet mag gebeuren, op straffe van boetes, liquidaties in de USA.



NEEN, als er eentje is, die rustig en kalm blijft, dan is het Angela Merkel. Als geen ander beseft zij, dat als je maar even tegen Trump reageert hij weer met absurde sancties komt tegen de Duitse automobiel-industrie en nu Merkel hem maar laat razen, komt TESLA met een giga-investering in Berlijn.....



Peter