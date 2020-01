Slot: Op en neer

Hoewel het beslist geen saaie week was, komt de AEX (-0,1%) per saldo nauwelijks van zijn plek. Dat valt een beetje tegen, aangezien er redelijk wat goed nieuws langskwam.

Het belangrijkste is dat de spanningen in het Midden-Oosten afnemen. Ok, Iran schoot een raket af op een Amerikaanse basis, maar het was voor President Donald Trump geen reden om met tegenmaatregelen te komen.

U kunt over de beste man zeggen wat u wil, maar hij is geen oorlogszuchtige President. Zeker zo vlak voor het begin van de campagne voor de Amerikaanse Presidentsverkiezingen is het erg verleidelijk voor een President om het conflict uit de hand te laten lopen.

Maar gelukkig weet Trump als geen ander dat een oorlog niet goed is voor de beurs. Het is immers geen publiek geheim dat hij graag stijgende koersen ziet. Dat blijkt wel uit de onderstaande tweet.

STOCK MARKET AT ALL-TIME HIGH! HOW ARE YOUR 401K’S DOING? 70%, 80%, 90% up? Only 50% up! What are you doing wrong? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020

Sterke arbeidsmarkt

Verder is het de week waarin duidelijk werd dat het nog altijd erg goed gaat met de dienstensector en werkgelegenheid in de VS. Het payroll report viel misschien licht tegen, maar een plus van 145.000 arbeidsplaatsen is gewoon ijzersterk.

Nog sterker is de lopende recordreeks. Maar liefst 111 maanden op rij komen er in de VS banen bij. Een record dat deze eeuw waarschijnlijk niet meer wordt verbeterd.

111...



As in 111 consecutive months (9+ years) of jobs growth, by far the longest streak in history.

#payrolls pic.twitter.com/60niUIYoIJ — Charlie Bilello (@charliebilello) January 10, 2020

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Nederlandse rente zakt een basispuntje naar -0,12%.

De lijstjes

AEX deze week: -0,1%

AEX deze maand: +1,0%

AEX dit jaar: +1,0%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +1,0%

Bitcoin +15%

De knaller van de week is bitcoin (+14,8%). Het gaat zo hard dat bepaalde partijen alweer durven de voorspellen dat de digitale munt tot boven de $20.000 gaat uitkomen in 2020. Vorige hoorde ik ze echter niet. Maar goed, toen stond er ook een fors lagere prijs op het bord.

Verder valt de AEX (-0,1%) een beetje tegen. Het doet vooral pijn dat we dik van de Duitsers (+2,1%) verliezen. Ook Wall Street stuurt ons het bos is, maar dat zijn we inmiddels wel gewend.

AEX

Prosus (+7,7%) verliest de slag van Takeaway.com, maar niet de oorlog. De Zuid-Afrikaanse holding heeft gelukkig nog een belang in Tencent. De Chinese techgigant steeg deze week zo'n 7% in waarde. Dan weet u nu waarom Prosus er zo goed bij ligt.

ASR (+4,8%) profiteert van een koopadvies van Deutsche bank, terwijl Unibail Rodamco (-7,0%) door het putje gaat. Er zijn faillissementen binnen de retailsector en dat verpest het sentiment. DSM (-4,6%) staat door een adviesverlaging van Credit Suisse onder druk.

AMX

ASMI (+5,4%) zet de stijgende lijn in 2020 gewoon door. Deze week wordt Besi (-0,3%) ruimschoots verslagen. Air France-KLM (+4,8%) bewijst ook te kunnen stijgen. De reden voor de koersdaling van Eurocommercial Properties (-4,3%) en Wereldhave (-6,7%) is imiddels bekend.

Oliegerelateerde waarden, zoals SBM Offshore (-2,4%) en Fugro (-2,2%) hebben last van de dalende olieprijs. PostNL (-1,8%) blijft ouderwets achter. De aandeelhouders moeten nog even wachten op nieuws, want pas op 24 februari komt de post- en pakketbezorger langs met de jaarcijfers.

ASCX

Alfen (+24,7%) gaat volgens Berenberg profiteren van de energietransitie. Het bedrijf kan op dit gebied zelfs een winnaar worden, aldus het analistenbureau. Deze uitspraak mist zijn uitwerking niet. TomTom (+5,5%) gaat kaarten leveren voor de auto's van Alfa Romeo.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maakt Arend Jan zondag de vooruitblik.