Liveblog: Gokken dan maar

Update 09:45 uur: In afwachting van... [drie keer raden]

Bescheiden marktdraai in het eerste uur na opening, maar heel veel stelt het niet voor. Wel handelen bij ons een aantal risicovollere aandelen met soms flinke minnen. Alfen springt er verder nog het meest uit, de openingswinst van 5% is alweer weg. Verder hebben de adviezen her en der impact:

Aegon: naar €4,25 van €3,78 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €20,50 van €21,30 - Morgan Stanley

ASR: naar €35,90 van €34,05 - Citigroup

ING: naar €12,50 van €12 - Deutsche Bank

NN: naar €36,44 van €34,61 - Citigroup

Randstad: starten met neutral en €57 - JP Morgan

Royal Dutch Shell: naar 2520p van 2480p- HSBC

Wolters Kluwer: naar €65 van €64 - JP Morgan

In afwachting van het Amerikaanse Payroll Report om 14:30 uur, zoals het dan altijd op deze vrijdag heet, heb ik nog deze glazen, of bakstenen bol van ABN Amro voor u. Want voor velen ons is denk ik het eigen huis vaak de grootste privébelegging.

Onze Woningmarktmonitor is uit.

Prognose 2020:

??#huizenprijzen stijgen met 4%

??aantal verkopen daalt met 5%

??#Hypotheekrente mogelijk verder omlaag

?? Verduurzaming woningvoorraad is vertraagdhttps://t.co/F26nWOM6XV — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 10, 2020

Doen we ook nog even spelletje? Op 4 september is het twintig jaar geleden dat de AEX prijsindex (intradag) all time high 703,18 aan tikte. Gaat die stand voor die tijd nog van het bord of niet? Ik gok van niet, maar kijk er niet raar van op. Van AEX 500, 400 of 300 ook niet trouwens. Daarom voorspel ik ook nooit.

Tot slot nog even de koersen geprikt om 09:45 uur. Flow Traders krijgt een flinke tik, maar verder is er niet één koers waarvan u tegen het plafond gaat, toch?