Liveblog: Alfen, Prosus, huizen en gokken

Bescheiden marktdraai in het eerste uur na opening, maar heel veel stelt het niet voor. Wel handelen bij ons een aantal risicovollere aandelen met soms flinke minnen. Verder is het toch even spannend vandaag met Prosus en haar duel met Takeaway om Just Eat. Nabeurs pas de persberichten met de uitslag, ofwel met een winnaar en de ander die het bod in trekt? Afwachten maar. In ieder geval gaat Prosus vandaag lekker en dat is ongetwijfeld op dit nieuwsbericht, ofwel een aankoop.

Daar gaat het me nu even niet om. Ik vraag me af hoeveel particulieren en handelaren voor eigen rekening er in dit aandeel zitten. Niet veel, denk ik. Moet u zien hoe ik de grafiek met omzet volledig moet ontwrichten om nog iets van reliëf te krijgen. Vrijwel alles gaat er op de slotveiling door. Instituties dus.

Hetzelfde geldt voor Adyen.

Kortom, zoals er aandelen zijn die vooral - u kent ze - en zelfs louter op particulieren drijven - met Fastned misschien als meest extreme voorbeeld - zo zijn er ook waar bijna niemand is te vinden. En toch zijn dit niet de minste namen. Misschien iets voor wie juist een uncrowded trade zoekt.

Update 11:00 uur: Weer Alfen

Precies +25% dit jaar, als ik dit stukje tik. Alfen beweegt weer flink en net gaat er met ineens ruim 25K stuks relatief veel omzet doorheen. Op en neer en heen en weer: de koers opende rond +5%, leverde dat weer in en nu staat het er weer 5%Er is geen nieuws, merk ik op.

Kortom, pure prijsactie dus. Hier even wat basics van dit aandeel, dat u zich in uw onschuld niet vergaloppeert:

Bovenaan zie u meteen de bèta en 0,8 en dat is eigenlijk belachelijk voor zo'n groeiaandeel. Zou eerder 1,8 moeten zijn. Anders gezegd, het kan ook héél stil en bewegingloos in deze hoek van de beurs zijn

Dat heeft zeker ook te maken met de bescheiden free float van nog geen 60%. Ik vraag me af of het fonds een kans maakt om per maart in de AMX te komen, maar dat is even veel werk om zo even uit te zoeken. Als iemand het weet, graag

U ziet de cijfers, Alfen is een echt bedrijf met echte cijfers en verdient knaken. Dat kan behalve mee- ook tegenvallen en het fonds is hooggewaardeerd. In die zin is het wel een echt groeiaandeel

Wens ik u veel plezier met de handel. Het is denk ik ook een mooie belegging, maar wellicht is het beter dan toch even een dipje af te wachten

Update 09:45 uur: In afwachting van... [drie keer raden]

Aegon: naar €4,25 van €3,78 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €20,50 van €21,30 - Morgan Stanley

ASR: naar €35,90 van €34,05 - Citigroup

ING: naar €12,50 van €12 - Deutsche Bank

NN: naar €36,44 van €34,61 - Citigroup

Randstad: starten met neutral en €57 - JP Morgan

Royal Dutch Shell: naar 2520p van 2480p- HSBC

Wolters Kluwer: naar €65 van €64 - JP Morgan

Air France-KLM: naar €12,50 van €13 - Bank of America

In afwachting van het Amerikaanse Payroll Report om 14:30 uur, zoals het dan altijd op deze vrijdag heet, heb ik nog deze glazen, of bakstenen bol van ABN Amro voor u. Want voor velen ons is denk ik het eigen huis vaak de grootste privébelegging.

Onze Woningmarktmonitor is uit.

Prognose 2020:

??#huizenprijzen stijgen met 4%

??aantal verkopen daalt met 5%

??#Hypotheekrente mogelijk verder omlaag

?? Verduurzaming woningvoorraad is vertraagdhttps://t.co/F26nWOM6XV — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 10, 2020

Doen we ook nog even spelletje? Op 4 september is het twintig jaar geleden dat de AEX prijsindex (intradag) all time high 703,18 aan tikte. Gaat die stand voor die tijd nog van het bord of niet? Ik gok van niet, maar kijk er niet raar van op. Van AEX 500, 400 of 300 ook niet trouwens. Daarom voorspel ik ook nooit.

Tot slot nog even de koersen geprikt om 09:45 uur. Flow Traders krijgt een flinke tik, maar verder is er niet één koers waarvan u tegen het plafond gaat, toch?