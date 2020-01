Goedemorgen,



zou de DAX boven de 13515 openen dan is het koersdoel 13592 met misschien een overshoot < 13600 en wordt de top van januari 2019 bereikt, gisteren schoot de koers van de DAX ruim over het koersdoel van 13416 heen.



Ik krijg toch wel een beetje de indruk dat het dansen wordt op de rand van een vulkaan deze stijging die begin oktober begon.



Even zien wat er gebeurt om 9:00 uur.