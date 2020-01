Slot: Euforisch

Het kan niet op. Wall Street zet gewoon een nieuwe hoogste stand ooit op het bord. Het gaat zelfs zo lekker dat bepaalde belangrijke mensen op hol slaan.

De Amerikaanse president Donald Trump is hier een mooi voorbeeld van. Uit het onderstaande tweetje blijkt maar weer hoe blij de beste man is met deze nieuwe records op Wall Street.

STOCK MARKET AT ALL-TIME HIGH! HOW ARE YOUR 401K’S DOING? 70%, 80%, 90% up? Only 50% up! What are you doing wrong? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020

Met 401K's bedoelt Trump overigens de Amerikaanse pensioenen. Het feit dat hij suggereert dat u iets fout doet als u slechts 50% in de plus staat met uw pensioenportefeuille, laat wel zien hoe euforisch hij is.

ABN Amro straalt

Daar waar de financials het lastig hebben vandaag, springt ABN Amro er positief uit. Dit zou zomaar te maken kunnen hebben met de nieuwe topman die de Nederlandse grootbank aanstelt. Het gaat om Robert Swaak en de analisten van KBC zijn zeer over hem te spreken.

De Belgen denken dat hij de juiste persoon is om de rust bij ABN Amro terug te brengen. Verder zegt KBC dat Swaak zich de komende tijd niet hoeft te vervelen, verwijzend naar het lopende witwasonderzoek naar de bank en de afzwakkende winst.

Het jaar is nog jong, maar door deze koersstijging behoort ABN Amro met een plus van 3,8% tot de beste aandelen binnen de AEX. Het is een beeld dat we wel vaker zien. De losers van het voorgaande beursjaar worden in de eerste weken van het nieuwe jaar weer opgepikt.

Ook de IEX Beleggersdesk ziet kansen bij ABN Amro. Abonnees kunnen het artikel lezen door te klikken op de link van de onderstaande tweet.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse yield loopt drie basispunten op naar -0,10%. Eigenlijk is het bizar dat de rente negatief is, terwijl de inflatie bij ons 3% bedraagt.



Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee blijven we voor de derde dag op rij ver achter ten opzichte van de Duitsers (+1,3%). De Fransen (+0,2%) kunnen we gelukkig wel bijhouden.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 12,5% en noteert 11,3 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,9% in het groen.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,111 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,6%) krijgt een pak rammel.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,9%) zakken verder weg.

Bitcoin (-2,9%) heeft ook weleens betere dagen gekend.



Het Damrak

DSM (-3,4%) is de bleeder van de dag. Het chemie- en biotechnologieconcern heeft last van een adviesverlaging van Credit Suisse. De Zwitsers vrezen dat het bedrijf alleen nog significant kan groeien door het doen van overnames die in mindere mate renderen. Daarom verlagen zij het advies naar afbouwen van houden.

(-3,4%) is de bleeder van de dag. Het chemie- en biotechnologieconcern heeft last van een adviesverlaging van Credit Suisse. De Zwitsers vrezen dat het bedrijf alleen nog significant kan groeien door het doen van overnames die in mindere mate renderen. Daarom verlagen zij het advies naar afbouwen van houden. ASR (-1,3%) ging gisteren hard omhoog, maar koelt vandaag iets af. De verzekeraar is dit jaar met een plus van 6,5% het beste fonds binnen de AEX.

(-1,3%) ging gisteren hard omhoog, maar koelt vandaag iets af. De verzekeraar is dit jaar met een plus van 6,5% het beste fonds binnen de AEX. ASML (+0,6%) wordt van de kooplijst van Bank of America geschrapt. Beleggers lijken er maling aan te hebben.

(+0,6%) wordt van de kooplijst van Bank of America geschrapt. Beleggers lijken er maling aan te hebben. Galapagos (+2,5%) breekt door de €190.

(+2,5%) breekt door de €190. Wolters Kluwer (+2,2%) gaat goed vandaag. We weten niet waarom.

(+2,2%) gaat goed vandaag. We weten niet waarom. Winkelvastgoed ligt er wederom dramatisch bij. Met name Unibail Rodamco (-1,4%) is het helemaal kwijt.

(-1,4%) is het helemaal kwijt. Op de koers van van OCI (-3,6%) is geen peil te trekken.

(-3,6%) is geen peil te trekken. Air France-KLM (+4,0%) profiteert van de lagere olieprijs. Door de speech van Trump gisteren nabeurs kelderde het zwarte goud in waarde.

(+4,0%) profiteert van de lagere olieprijs. Door de speech van Trump gisteren nabeurs kelderde het zwarte goud in waarde. Alfen (+9,6%) wordt door de analisten van Berenberg gezien als winnaar van de energietransitie. Dan weet u wel welke kant de koers opgaat. Helemaal als het gaat om een relatief klein aandeel met een beperkte free float.

(+9,6%) wordt door de analisten van Berenberg gezien als winnaar van de energietransitie. Dan weet u wel welke kant de koers opgaat. Helemaal als het gaat om een relatief klein aandeel met een beperkte free float. Pharming (+3,6%) krabbelt na een serie zwakke dagen op.

Adviezen

Adyen: naar €900 van €800 en kopen - JP Morgan Cazenove

Air France-KLM: naar €10,20 van €10,70 en kopen - UBS

Altice: naar €6,70 van €6,60 - JPMorgan Cazenove

AMG: herstarten met buy en €38 - ABN Amro

ASML: naar houden van kopen en €292 - Bank of America

DSM: naar underperform van neutral en naar €107 van €109 - Credit Suisse

Eurocommercial Properties: naar €26 van €29 - JP Morgan

Sif: naar €12 van €10,50 en houden - ING

Unilever: naar €57,55 van €58 en kopen - Goldman Sachs

WDP: naar €19 en verkopen - ABN Amro

De dag van morgen

Event Consensus VS Non-Farm Payrolls dec 160K VS werkloosheidspercentage dec 3,5% VS loongroei dec 0,3%

Nu nog even dit

