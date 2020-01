Controleer uw hypotheekadviseur

Er zijn meer zaken dien niet kloppen. De markt is rot, leningen worden weer uitgesmeerd over 30 jaar. Looptijden zijn vaak niet correct en aflossingsblij wordt steeds weer afgetrokken. Depot vergoedingen worden niet gesaldeerd op de aftrekbare rente, kosten worden meerdere malen afgetrokken. Overschotten die uitgekeerd worden gaan als BOX1 lening op 1 hoop. Het fiscale stelsel is rot de adviseurs denken aan handel en klanten aan maandlasten. 90% van alle aangiften is niet volledig of klopt niet met de fiscale wetgeving. De belastingdienst doet niets en heeft moeite met zelf overeind te blijven. De ambtenaren daar denken ook aan het eigen belang. En zo zijn we weer bij af en heeft het hele fiscale stelsel geen nut. De sjoemelende klant wordt beloond en de brave burger wordt gestraft.