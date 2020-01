Bijzonder geestig:



11:45 "En wie zijn nu weer de suckers der suckers in de markt?"



Update 10:30 uur: NVM spreekt van "woningnood"



Het nu al veelbesproken persbericht van de NVM vandaag spreekt van woningnood. De gemiddelde transactieprijs steeg in 2019 met gemiddeld 8%. Met een flink huis in een mooie buurt vlak bij het centrum van Amsterdam zit ik pole position en bemoei me er daarom verder maar niet mee.



Ik heb trouwens ook wel wat anders aan mijn hoofd. Mijn erfpacht ga ik afkopen - google als u zich afvraagt wat dat inhoudt - en dat kost me een gruwelijke smak cash. En die trek ik niet zo maar even uit eigen muur... Zijn er meer onder u die in 020 hun erfpacht afkopen, of juist niet? Laat maar horen.



heerlijk stukje zelfspot