Liveblog: Alfen, banken en AMG

Update 15:20 uur: Alfen

Is Alfen zo'n typische Mijn-naam-is-Haas-trade? Het gaat weer hard op al hoger volume:

Wat ik bedoel Mijn-naam-is-Haas-trade is dat die prijsactie nieuwsgierigen aan trekt, die al dan niet geen benul hebben wat Alfen is, wat ze doet en waarom die koers het op haar heupen heeft. Als het maar beweegt. Mijn naam is trouwens ook Haas: geen idee waarom het beweegt.

Niks Haas, maar Berenberg! Toe maar;

Update 15:00 uur: Bang voor banken?

Nieuwe CEO voor ABN Amro en een mooie koerssprong, maar Reuters Breaking Views ziet het echter somber in op korte termijn voor de EU banken. Het blog heeft naam en faam, vandaar dat ik het meld.

Euro zone bank rally is built on sand https://t.co/Sn5tratjFf @LiamWardProud — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) January 9, 2020

Lees het zeker als bankenliefhebber, er staan mooie cijfers in. Dit pik ik er uit, citaatje:

ECB President Christine Lagarde may have to ease policy further if global trade wars reignite or if U.S. President Donald Trump proceeds with planned tariffs on France, bringing the European economy into the line of fire.

Even if rates do eventually rise, rising capital requirements from the so-called Basel IV set of regulatory reforms will weigh on lenders’ returns. The rally in European banks may peter out sooner rather than later.

Nog even een plaatje van de banken van de afgelopen drie maanden, Ja, eindelijk eens beter dan de brede markt. Voor ieders bestwil geef ik maar geen langer plaatje.

Update 14:15 uur: Sombere CEO's en CFO's

Schrikken? Het zijn toch de financiëke opperhoofden van bedrijven. SieEnBieSie:

Chief financial officers surveyed by Deloitte say the economy will slow in 2020, though few expect recession.

Stock market averages are overvalued, according to 77% of respondents.

Expectations are especially dismal for Europe and China.

Helaas meldt het stuk niet wat hun track record is.

Nearly all corporate CFOs say the economy is going to slow and the stock market is overvalued https://t.co/yilX8ZISli — CNBC (@CNBC) January 9, 2020

Eergisteren had hetzelfde medium al deze verwachtingen van CEO's. Die liggen dus 's nachts naar rhet plafond te staren of er wel of geen recessie komt.

CEOs still consider recession to be the biggest business risk in 2020. https://t.co/GY3GBxdQ0N pic.twitter.com/YG9WZiNFGM — CNBC (@CNBC) January 7, 2020

Update 11:45 uur: En wie zijn nu weer de suckers der suckers in de markt?

Opgelicht deel zoveel. Beloof Vandaag €1000 inzetten en morgen miljonair zijn en het geld stroomt naar u toe. U snapt hoe het ook dit keer weer afloopt. Uit het boekje dit keer, met Ferrari's en zo, en inclusief fraaie SCHREEUWKOPPEN in de Mail Online.

Update 10:30 uur: NVM spreekt van "woningnood"

Het nu al veelbesproken persbericht van de NVM vandaag spreekt van woningnood. De gemiddelde transactieprijs steeg in 2019 met gemiddeld 8%. Met een flink huis in een mooie buurt vlak bij het centrum van Amsterdam zit ik pole position en bemoei me er daarom verder maar niet mee.

Ik heb trouwens ook wel wat anders aan mijn hoofd. Mijn erfpacht ga ik afkopen - google als u zich afvraagt wat dat inhoudt - en dat kost me een gruwelijke smak cash. En die trek ik niet zo maar even uit eigen muur... Zijn er meer onder u die in 020 hun erfpacht afkopen, of juist niet? Laat maar horen.

Klik op de het plaatje voor het persbericht van de NVM met alle plaatjes et cetera.

Update 10:10 uur: Handelsverdag in de pocket?

Nu ook in de Chines pers: VS en China tekenen volgende week in Washington fase 1 van een handelsverdrag. Vice-premier Liu He voert de delegatie aan. Al vaker opgemerkt: waar de Amerikaanse president zich regelmatig uitlaat over dit verdrag, heeft zijn Chinese collega dat bij mijn weten nog niet gedaan. Ook nu niet.

China, U.S. to sign phase one trade agreement next week in Washington https://t.co/e5IUU7smhd pic.twitter.com/m6A09ODACZ — China Xinhua News (@XHNews) January 9, 2020

Update 09:30 uur: Party like it's 2019

AEX op een nieuwe top, AMX en AEX herbeleggingsindex zelfs op een all time high: het lijkt wel 2019. Ik geef een andere grafiek, de AEX VIX Index (volatiliteit) implodeert met double digits naar standje 10 nog wat. Vorige week vrijdag en maandag waren we nog in paniek volgens de media, en nu is alles weer koek en ei.

Totdat... Zien we dan wel weer. De rentes bevestigen in ieder geval de risk-on modus, want die op de AAA-staatsobligaties stijgen drie basispunten.

Valt er nog iets op het Damrak op? Met een outperformance van 1% ten opzichte van de Euro Stoxx Banks Index valt de benoeming van Robert Swaak als nieuwe CEO van ABN Amro goed. Wat zie ik in de adviezen? Toevallig! Heeft Swaak soms bedongen dat de bank AMG op kopen en vet koersdoel zet?! Geintje hoor :-)

AMG: herstarten met buy en €38 - ABN Amro

Adyen: naar €900 van €800 - JP Morgan

DSM: naar underperform van neutral en naar €107 van €109 - Credit Suisse

Air France-KLM: naar €10,15 van €10,70 - UBS

Eurocommercial Properties: naar €26 van €29 - JP Morgan

Sif: naar €12 van €10,50 (hold) - ING

Air France-KLM gaat lekker op jaarcijfers (en de olieprijs volgens de networks) en verder is het vrij... rommelig? Er is niet echt een duidelijke scheiding defensief versus cyclisch en en financials. KPN en Wokkels boven ArcelorMittal is ook wel frappant, om maar een dwarsstraat te noemen. Vastgoed doet het weer matig.

Geklokt om 09:30 uur: