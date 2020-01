BeursVandaag: U hoeft zich niet te vervelen

Dit is die recordstand eens anders bekeken, hier eerlijk gepikt. Op het eerste gezicht schrikt u denk ik ook, maar wat zegt dit en wat moeten we hiermee? Ik weet het niet meteen.



Dit zegt dat veel in de VS genoteerde bedrijven niet (alleen) in de VS actief zijn. Dit soort plaatjes konden vroeger, toen bedrijven voornamelijk actief waren in het land van hun beursnotering, op overwaardering wijzen. Maar tegenwoordig is er globalisering en zo, en zijn bedrijven soms zelfs genoteerd op een beurs in een land waar ze geen activiteiten hebben, en dan zegt dat niks meer.