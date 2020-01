TA: Stagnerende omzetten

De opmars van de AEX hapert wat, en de instroom van vers kapitaal richting de Nederlandse aandelen stagneert.

De AEX staat iets onder het hoogste punt in 19 jaar maar de moneyflow-indicator, die de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weergeeft, heeft geen nieuwe highs bereikt. Daarbij zijn de voorgaande toppen van de moneyflow-indicator van eind (oktober) 2019 nog niet gepasseerd. Dat betekent dat de instroom van kapitaal stagneert, terwijl er een lichte uitstroom van kapitaal is.

Op zich gaan hiermee geen alarmbellen rinkelen. Technisch is het wel een teken dat er nog geen zuurstof is om de correctie in aandelen nu al af te breken.

Wat zijn de implicaties van de moneyflow?

De moneyflow wordt van de beursomzetten en het koersverloop afgeleid en wordt als volgt beoordeeld:

krult omhoog: gematigde instroom van vers kapitaal.

stijgt: er komt nieuw geld in de markt.

krult neerwaarts: er lekt langzaam geld uit de markt weg.

daalt: er wordt kapitaal aan de markt onttrokken.

vlak: de inkomende en uitgaande geldstromen zijn in evenwicht.

De analisten van Tostrams gebruiken de moneyflow niet als koop- of verkoopindicator, maar als bevestiging van het koersverloop. Het mooiste is als de koers oploopt, met een krachtige stijging van de moneyflow. Daar is thans bij de AEX index nog geen sprake van.

AEX hapert wat

De Nederlandse beurs maakt pas op de plaats binnen de stijgende trend. Zolang de AEX boven de top van 19 november rond 602,37 weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Pas als de AEX-index boven de top van 2 januari rond 613,95 weet te breken, kan de stijgende trend worden hervat richting ons eerste berekende koersdoel rond 644.

Geldstroom stagneert

De moneyflow-indicator zakt verder terug. De uitstroom van kapitaal neemt weer toe. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.