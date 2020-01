Slot: Wat nou paniek

Het leek er gisternacht op dat we vandaag een lelijke beursdag gingen beleven. Maar niets is minder waar, want de AEX sluit gewoon 0,1% in de plus.

Uiteraard is het even schrikken dat Iran met een vergeldingsactie komt, maar aangezien de Amerikaanse President Donald Trump hier lauwtjes op reageert, hoeven we niet te vrezen voor een verdere escalatie van het conflict.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Ook uit de persconferentie blijkt niet dat Trump een vergeldingsactie gaat uitvoeren. Uiteraard is het geen zekerheid, maar de markten lijken er vanuit te gaan dat de rust terug komt. De Iraanse machthebbers zijn beslist geen lieverdjes, maar dom zijn ze niet. Zij weten als de beste dat een oorlog met de VS niet te winnen valt. Daarom is er een reële kans dat het conflict de komende tijd wat op de achtergrond komt te liggen.

Winkelvastgoed onderuit

In het liveblog refereerde ik er al eventjes aan, want het is de dag waarop winkelvastgoed nieuwe klappen te verwerken krijgt. Unibail Rodamco (-2,7%), Eurocommercial Properties (-2,3%) en Wereldhave (-2,4%) maken net als vorig jaar een valse start.

Het is lastig om een duidelijke trigger te vinden, maar het faillissement van Didi helpt niet mee. Daarnaast was het in 2019 opnieuw rustiger in de Nederlandse winkelstraten. Dat nota bene in goede economische tijden.

Ik moet er niet aan denken wat er gaat gebeuren als we in een diepe crisis a la 2009 belanden. Dan blijft er in de kleine dorpen geen winkel meer overeind. Nou ja, de supermarkten zullen wel overleven.

Uit cijfers van onderzoeksbureau RMC bleek dat Henk en Ingrid de buurtsuper nog gewoon kon vinden. Brood via het internet kopen, gaat zelfs de gemiddelde Nederland nog iets te ver. Maar goed, wat niet is kan nog komen.

Avantium +24%

De knaller van de dag is Avantium met een plus van 24,3%. Het geplaagde biochemiebedrijf maakte vandaag bekend dat Delftzijl wordt aangewezen als plek om een nieuwe fabriek te bouwen. Aan deze fabriek hangt een prijskaartje van €150 miljoen.

Het is onduidelijk of dit de trigger is voor deze koersstijging. De IEX noemt het weliswaar een belangrijke stap, maar geen wereldschokkend nieuws. Misschien speelt de uitspraak van ING, dat het risico op een emissie beperkt is, ook mee. Ook KBC denkt dat het bedrijf tot ten minste eind 2021 geen geld nodig heeft.

Het management van Avantium zei in november van het vorige jaar al dat het bedrijf geen geld nodig had van de aandeelhouders. Iets waar de IEX Beleggersdesk juist heel sceptisch over is. Per ultimo 30 juni staat er voor €53 miljoen aan cash op de balans en de onderneming is zwaar verlieslatend.

Het wordt dus een hele klus om de financiering van €150 miljoen voor de nieuwe fabriek rond te krijgen. Dit maakt het aandeel bijzonder risicovol.

Rentes

De uitslagen in de rentemarkt zijn redelijk beperkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten op naar -0,14%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee blijven we wederom ver achter ten opzichte van de Duitsers (+0,5%) en Fransen (+0,7%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,8% en noteert 13,1 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,7% in het groen.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,112 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,1%) gaat in de uitverkoop

Olie: WTI (-4,0%) en Brent (-3,6%) corrigeren.

Bitcoin (+0,7%) breekt daarentegen door de $8.000 barrière.



Het Damrak

ASR (+4,1%) wordt op de favorietenlijst gezet van ABN Amro en plukt daarvan de vruchten.

(+4,1%) wordt op de favorietenlijst gezet van ABN Amro en plukt daarvan de vruchten. Royal Dutch Shell (-0,6%) heeft last van de dalende olieprijs.

(-0,6%) heeft last van de dalende olieprijs. Unilever (-1,4%) valt lelijk tegen. Sinds de omzetwaarschuwing van eind vorig jaar staat de koers ruim 10% lager.

(-1,4%) valt lelijk tegen. Sinds de omzetwaarschuwing van eind vorig jaar staat de koers ruim 10% lager. Volgens de analisten van Goldman Sachs kan ASML (+0,9%) zijn positie in de markt voor EUV-machines flink uitbreiden. Ik dacht dat de chipgigant op dat gebied al praktisch een monopoliepositie had.

(+0,9%) zijn positie in de markt voor EUV-machines flink uitbreiden. Ik dacht dat de chipgigant op dat gebied al praktisch een monopoliepositie had. De banken ING (+1,4%) en ABN Amro (+1,4%) kennen eindelijk een goede dag.

(+1,4%) en (+1,4%) kennen eindelijk een goede dag. Dat geldt helaas niet voor PostNL (-0,8%). De aandeelhouders moeten beschikken over een behoorlijke portie geduld.

(-0,8%). De aandeelhouders moeten beschikken over een behoorlijke portie geduld. Geen idee waarom OCI (+3,7%) ineens zo goed ligt.

(+3,7%) ineens zo goed ligt. Signify (+2,9%) wordt op de kooplijst van Bank of America gezet.

(+2,9%) wordt op de kooplijst van Bank of America gezet. TomTom (+4,6%) lijkt te profiteren van een koersdoelverhoging van ABN Amro. Het aandeel gaat naar €12,50 van €12. Toch kan deze marginale wijziging de volledige koersstijging niet verklaren.

(+4,6%) lijkt te profiteren van een koersdoelverhoging van ABN Amro. Het aandeel gaat naar €12,50 van €12. Toch kan deze marginale wijziging de volledige koersstijging niet verklaren. Het is de dag van de koopadviezen, want ook Kendrion (+3,7%) wordt op de kooplijst gezet. Dit keer mag u de analisten van ING bedanken.

(+3,7%) wordt op de kooplijst gezet. Dit keer mag u de analisten van ING bedanken. Alfen (+2,1%) kent een prima dag, maar geeft de openingswinst grotendeels prijs.

