Liveblog: Het valt wel mee?

Update 10:00 uur: Alfen

Is het de Tesla hype dat Alfen zo goed ligt? Het bedrijf doet onder meer in laadpalen, vandaar. Ik zou het anders niet weten. De koerswinst mag er zijn. Wat heet, het aandeel gaat spijkerhard. Let wel, er zijn geen headlines of persberichten.

Nog een keer let wel: het is een klein aandeel waar normaal niet zo veel omzet in is. Als dan een grote(re) partij of iemand met diepe zakken ze wil hebben, kan het hard gaan. De omzet- en (vooral) winstverwachting zien er goed uit, zoals het een groeiaandeel betaamt. De koers gaat nog harder, waardoor de waardering oploopt.

Update 09:45: Toch een rustige opening...?

Verrassing van de dag? De Stoxx Europe Aerospace & Defense Index... daalt. En tot en met de Duitse kanonnen van Rheinmetall zit hier toch echt alles en iedereen in.

De volatiliteit,, olie, goud en bitcoin lopen op - vooral de laatste - maar als ik niet beter wist, zou ik niet zeggen dat de geopolitieke en zelfs militaire rapen gaar zijn in deze grote, boze wereld. Aandelen dalen, maar dat doen ze wel vaker. Op de obligatiemarkt is zelfs bijna niks te doen. Alle de VS rente daalt drie basispunten.

Op het Damrak is niet veel te zien. Wel verbaast het me dat Unilever slecht ligt - ik zie geen nieuws - en vastgoed. Zijn dat die winkelfaillissementen...? Verder spot ik weinig grote gemene delers. Boskalis is favoriet bij Berenberg, Alfen gaat hard op aardige, maar geen bijzondere omzet en het TomTom nieuws was gisteren toch al?

Verder de adviezen van nu.

ArcelorMittal: naar €19 van €17 - Deutsche Bank

ASML: naar €310 van €278 (buy) - Goldman Sachs

KPN: naar €3,80 van €4 - JP Morgan

Randstad: naar €53 van €43 - UBS

Altice: naar €6,0 van €6,60 - JP Morgan

Aperam: naar €33 van €32 - Deutsche Bank

Signify: naar buy van hold en naar €34 van €26,50 - Bank of America

Signify: naar €32 van €30 - JP Morgan

Kendrion: naar buy van hold en €25 van €23 - ING

Update 09:30 uur: Geen paniek

Langer dan 1917 gaat mijn Dow Jones plaatje (logaritmisch) niet terug. Formeel is de index anno 1896 en wordt sinds 1885 bijgehouden. Als u het te kwaad hebt vandaag met het wapengekletter mag u alle oorlogen, geweld, incidenten, dreigingen, politieke ellende intekenen die u kan verzinnen. U komt ruimte tekort.

En toch lijken aandelen zich door de jaren heen per saldo nergens iets van aan te trekken. Zeker op korte termijn - en dat varieert van waan van de dag tot zelfs jarenlang - kan van alles en nog wat impact op de koersen hebben, Ook geweld. Uiteindelijk is er maar een drijvende kracht achter de koersen: de winsten.

Risico- en winstdeling, daar zijn aandelen ooit ook voor ontstaan.

Googelt u maar op Dow Jones 1789, dit is een bekende grafiek met heel veel interpretaties. Inderdaad, dit is de tot de Amerikaanse onafhankelijkheid terug gerekende Dow Jones. Er staat veel ellende bij. En uiteindelijk ging alles over.

Wat denkt u? U ziet het ook, opvallend is natuurlijk dat de index twee levens kent: voor en na 1929 en de daaropvolgende Groter Depressie. Tot die tijd was de index veel volatieler dan sinds WOII. Ik denk dat het komt door de opkomst van massaal en vooral institutioneel beleggen en actieve regeringen central banken.

Daarvoor was het echt laissez faire en God met ons allen. Voor de happy few dan die geld had om te beleggen. En daar heel snel vanaf kon raken. U ziet het. Brrr!