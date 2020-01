Er zijn verschillende drijvende krachten voor beurzen.



Winsten,psychologie,liquiditeit en rendement zijn er enkele van.

Het is dus perfect mogelijk dat hogere winsten lagere koersen betekent of andersom lagere winsten hogere koersen maar dit zal wel maar enkel het geval zijn bij een grotere aandacht voor de andere drijvende krachten of het corrigeren ervan.



Psychologie speelt ook een rol bij andere markten,het geeft bvb een verklaring waarom de knappe koppen van de centrale bank van Engeland in 1999 goud verkopen op de laagste koers en enkel nog idioten kopen,je moet het dan wel willen zien.

Dit is het voordeel van idioot te zijn.