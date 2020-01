Liveblog: AMG, ASR, Tom2, ASML en Avantium!

Update 16:05 uur: ASR en TomTom

Ah, vandaar die stijging van ASR. Ik keek al vreemd op dat het aandeel ogenschijnlijk tegen een koersdoelverlaging van Credit Suisse inhandelde. ABN Amro is enthousiast. Screendump van onze zustersite Beurs.nl. Nog eentje: de bank verhoogt ook TomTom naar €12,50 van €12. Is die stijging ook verklaard.

Update 15:30 uur: Avantium II

Bij Avantium gaan nu alle remmen los. Opgelet, dit is niet voor iedereen. Als u deze opmerking niet begrijpt, dan hoort u daar zeker ook bij.

Update 15:10 uur: Via Varta naar Livent en AMG

Collega Martin let goed op. Dat Varta -20% staat op een Chinees spionageverhaal zal u als gemiddelde IEX lezer denk ik de spreekwoordelijke Bratwurst wezen...

Varta warns Chinese firms on patent infringements, shares plunge https://t.co/fNIRF0pvJN — Martin Crum (@martinjancrum) January 8, 2020

.., maar deze alinea in het stuk over lithium denk ik niet, de hier aanwezige AMG-goegemeente kennende. Lithium dus. Citaat:

Some stock traders also linked Varta’s share price collapse to lithium producer Livent (LTHM.N) cutting its earnings outlook on Tuesday due to a downturn in prices of the battery metal.

Livent doet nu -12% pre-market VS.

Update 14:45 uur: Jaarcijferseizoenmisser

Dow Jones fonds Walgreens Boots Alliance start al het jaarcijferseizoen 2020. Formeel zijn het kwartaalcijfers, maar daar worden ze niet beter van. Niet best zoals u ziet en de koers doet nu pre-market -5,3%. Onder andere apotheekbusiness en daarom kijk im met een half oog naar Fagron. Geen centje pijn daar.

Update 13:45 uur: Advies, advies en nog eens advies

Nu ook ASR (geen tikkfout, het is een verlaging van CS) en Galapagos, het gaat maar door met adviezen vandaag. Versch bijgewerkt, hier de hele waslijst.

ArcelorMittal: naar €19 van €17 - Deutsche Bank

ASML: naar €310 van €278 (buy) - Goldman Sachs

ASR: naar €37 van €40 - Credit Suisse

Galapagos: naar €175 van €158 (sector perform) - RBC

KPN: naar €3,80 van €4 - JP Morgan

Randstad: naar €53 van €43 - UBS

Altice: naar €6,0 van €6,60 - JP Morgan

Aperam: naar €33 van €32 - Deutsche Bank

Boskalis: op favorietenlijst - Berenberg

Signify: naar buy van hold en naar €34 van €26,50 - Bank of America

Signify: naar €32 van €30 - JP Morgan

Kendrion: naar buy van hold en €25 van €23 - ING

Update 13:20 uur: Vraag van de dag

Voor de liefhebbers. Het antwoord vindt u onderaan het liveblog (Niels Koerts).

Vraag: buiten 9-11, welke geopolitieke gebeurtenis heeft de grootste negatieve impact op Amerikaanse aandelen gehad (dag-verlies) en hoe groot was dat verlies? Laten we zeggen vanaf WWII. — ldaalder (@ldaalder) January 8, 2020

Update 12:45 uur: Opmars goud

Goud (+0,2%) is bezig met een aardige opmars. De grootste ETF op goud is sinds de low van december 2015 met maar liefst 47% gestegen. Toch moet goud nog een rit van 20% maken om een nieuwe all time high aan te tikken.

Gold ETF closed at its highest level in over 6 years, up 47% from its low in Dec 2015. Still 20% below its all-time high from Sep 2011. $GLD pic.twitter.com/OEAkbxVDuC — Charlie Bilello (@charliebilello) January 7, 2020

Sowieso is een ETF op goud een goed alternatief voor het fysieke goud. Niet alleen bespaart u de opslagkosten, maar u kunt ook voor een aanzienlijk lager bedrag positie nemen. Gisteren is deze ETF gesloten op $147,97. De lopende kosten bedragen 0,4% (Niels Koerts).

(Disclaimer: Niels Koerts heeft geen positie in goud)

Update 12:20 uur: Futures VS in het groen

De paniek die vannacht op de financiële markten ontstond door de vergeldingsactie van Iran lijkt voorbij. De Futures op Wall Street daalden even 1,5%, maar inmiddels staan er al voorzichtig groene cijfers op het bord.

U.S. futures now substantially in the green https://t.co/ZqSE2Cc2Ik pic.twitter.com/3PjBBF7DHv — Joe Weisenthal (@TheStalwart) January 8, 2020

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de milde reactie van president Donald Trump. Uit de onderstaande tweet mogen we wellicht concluderen dat hij het conflict niet verder uit de klauwen wil laten lopen. Maar goed, als de beste man met zijn verkeerde been uit bed stapt, weet u het natuurlijk maar nooit (Niels Koerts).

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Update 12:10 uur: Winkelvastgoed door het putje

Het gaat nu wel erg hard omlaag met de winkelvastgoedaandelen. Zowel Unibail Rodamco (-2,4%), Eurocommercial Properties (-2,0%) als Wereldhave (-2,9%) krijgen een flink pak rammel. Waarschijnlijk is dit deels het gevolg van het faillissement van Didi.

Dit is een pijnlijk voorbeeld waaruit blijkt dat mensen de winkelstraat steeds minder weten te vinden. Hetzelfde bleek gisteren uit cijfers van onderzoeksbureau RMC. Zij melden dat de drukte in de Nederlandse winkelstraten afgelopen jaar met 1,7% is gedaald.

De koersdaling van Unibail Rodamco zorgt ervoor dat het aandeel onder een belangrijk steunniveau is gezakt. Hierdoor verslechtert het technisch beeld (Niels Koerts).

Unibail-Rodamco-Westfield zakt intraday door de steun 137,15. Omdat er lagere toppen zichtbaar blijven we behoedzaam. Verdere koersdalingen mogen worden verwacht indien de steun op slotbasis wordt gebroken. pic.twitter.com/jlh2RbjSTM — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) January 8, 2020

Update 11:00 uur: Avantium

Liefst +12%, Avantium reageert goed op het bericht dat ze eindelijk een FDCA fabriek gaat bouwen. Ik wil het feest niet bederven, maar ik vind het opvallend, dat in een tijd waarin het investeringsgeld over de plinten klotst en bestemmingen zoeken, het eigenlijk de provincie Groningen is die de portemonnee trekt. ANP:

De financiering bedraagt 30 miljoen euro, bedoeld voor de periode totdat de fabriek is afgebouwd in 2023. De overeenkomst is onder andere gesloten met de provincie Groningen, Groningen Seaports en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

De Delfzijlse faciliteit wordt de eerste fabriek van Avantium die op commerciële schaal zal produceren. De vestiging krijgt een capaciteit om jaarlijks 5000 ton FDCA te maken. De aanvankelijke plannen voor de fabriek waren veel grootschaliger.

In een samenwerkingsverband met de Duitse chemiereus BASF zou Avantium een fabriek bouwen voor zeker 25.000 ton. Die plannen gingen niet door nadat BASF zich uit het project had teruggetrokken.

Omdat het feest is trek ik de grafiek niet verder terug, maar de koers weerspiegelt de steeds naar beneden gestelde verwachtingen. Succes in Delfzijl Avantium en verbaas ons.

Update 10:00 uur: Alfen

Is het de Tesla hype dat Alfen zo goed ligt? Het bedrijf doet onder meer in laadpalen, vandaar. Ik zou het anders niet weten. De koerswinst mag er zijn. Wat heet, het aandeel gaat spijkerhard. Let wel, er zijn geen headlines of persberichten.

Nog een keer let wel: het is een klein aandeel waar normaal niet zo veel omzet in is. Als dan een grote(re) partij of iemand met diepe zakken ze wil hebben, kan het hard gaan. De omzet- en (vooral) winstverwachting zien er goed uit, zoals het een groeiaandeel betaamt. De koers gaat nog harder, waardoor de waardering oploopt.

Oh wacht, is dit het? Alfen staat op de favorietenlijst van KBC.

Update 09:45: Toch een rustige opening...?

Verrassing van de dag? De Stoxx Europe Aerospace & Defense Index... daalt. En tot en met de Duitse kanonnen van Rheinmetall zit hier toch echt alles en iedereen in.

De volatiliteit, olie, goud en bitcoin lopen op - vooral de laatste - maar als ik niet beter wist, zou ik niet zeggen dat de geopolitieke en zelfs militaire rapen gaar zijn in deze grote, boze wereld. Aandelen dalen, maar dat doen ze wel vaker. Op de obligatiemarkt is zelfs bijna niks te doen. Alle de VS rente daalt drie basispunten.

Op het Damrak is niet veel te zien. Wel verbaast het me dat Unilever slecht ligt - ik zie geen nieuws - en vastgoed. Zijn dat die winkelfaillissementen...? Verder spot ik weinig grote gemene delers. Boskalis is favoriet bij Berenberg, Alfen gaat hard op aardige, maar geen bijzondere omzet en het TomTom nieuws was gisteren toch al?

Verder de adviezen van nu.

Geklokt om 09:45 uur:

Update 09:30 uur: Geen paniek

Langer dan 1917 gaat mijn Dow Jones plaatje (logaritmisch) niet terug. Formeel is de index anno 1896 en wordt sinds 1885 bijgehouden. Als u het te kwaad hebt vandaag met het wapengekletter mag u alle oorlogen, geweld, incidenten, dreigingen, politieke ellende intekenen die u kan verzinnen. U komt ruimte tekort.

En toch lijken aandelen zich door de jaren heen per saldo nergens iets van aan te trekken. Zeker op korte termijn - en dat varieert van waan van de dag tot zelfs jarenlang - kan van alles en nog wat impact op de koersen hebben, Ook geweld. Uiteindelijk is er maar een drijvende kracht achter de koersen: de winsten.

Risico- en winstdeling, daar zijn aandelen ooit ook voor ontstaan.

Googelt u maar op Dow Jones 1789, dit is een bekende grafiek met heel veel interpretaties. Inderdaad, dit is de tot de Amerikaanse onafhankelijkheid terug gerekende Dow Jones. Er staat veel ellende bij. En uiteindelijk ging alles over.

Wat denkt u? U ziet het ook, opvallend is natuurlijk dat de index twee levens kent: voor en na 1929 en de daaropvolgende Groter Depressie. Tot die tijd was de index veel volatieler dan sinds WOII. Ik denk dat het komt door de opkomst van massaal en vooral institutioneel beleggen en actieve regeringen central banken.

Daarvoor was het echt laissez faire en God met ons allen. Voor de happy few dan die geld had om te beleggen. En daar heel snel vanaf kon raken. U ziet het. Brrr!

