BeursVandaag: Iran vs VS

Idd.... als de kanonnen bulderen, dan zien we opleving in staal industrie want er moeten wapens en munitie in rap tempo worden gemaakt.



Maar we vergeten dat onschuldig burgers in IraQ slachtoffer worden van Trump dictatuurschap.



Iemand ombrengen zonder gebruik te maken van Internationale Recht is puur kwaadaardig steekspel.



Australia, China, Rusland komen op voor slachtoffers en bekritiseren Amerika.



Wat doet NL en Europa ????.



Trump veroorzaakt economische dieptepunt en nu aanvallen op westerse ideologie, want wraak zullen ze nemen.



Onvoorstelbaar.