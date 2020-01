BeursVandaag: Iran vs VS

Het is pas toen ik de headlines zag, dat ik wist dat er écht iets aan de hand is. U begrijpt wat ik bedoel: raketaanval Iran op VS basis in Irak. Risk-off, zeker, maar de koersen zijn hersteld van de eerste schrik vannacht.

Even snel de grafieken. Even na 8:00 uur geef ik een gebruikelijke en volledige voorbeurs. Als de kanonnen bulderen, moet u aandelen kopen, luidt overigens de oude beurswijsheid. Het is maar dat u het weet. De S&P 500 mini future:

Dollar dan en de Amerikaanse rente ligt vlak.

Olie (WTI):

Goud:

Bitcoin gaat nog het hardst, maar dat was gisteravond al en wellicht is dit een technische uitbraak.

Hier het Reuter liveblog voor updates . Tot zo.