Slot: Goede berichten

Ondanks de AEX (+0,4%) de openingswinst niet weet vast te houden, mogen we niet klagen over deze beursdag. De meeste aandelen sluiten immers met een keurige plus.

Daar komt bij dat de macro's allemaal beter waren dan verwacht. Met name de ISM Non-manufacturing index, die de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector meet, viel mee. Er rolde een stand van 55,0 uit de bus, daar waar de consensus lag op 54,5.

Het is een beeld dat we ook in Europa zien. Het gaat goed met de dienstensector, maar de industrie kwakkelt. Het zit er dik in dat hier de komende tijd nog geen verandering in komt. De verschillen zijn ook goed te zien op aandelenniveau.

Daar waar techbedrijven zoals ASML, Facebook en Alibaba alleen maar lijken te kunnen stijgen, hebben kapitaalintensieve ondernemingen zoals ArcelorMittal en Daimler het lastig.

Tjeerd eruit, wij beleggers erin

Op 28 december adviseerde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zichzelf om zijn aandelen ForFarmers (die hij zelf natuurlijk niet had) te verkopen. Twee weken later staat de koers 12% hoger. Wederom een voorbeeld waarom politici zich niet met de beurs moeten bemoeien.

Als ik aandeelhouder zou zijn van ?@ForFarmers?, dan zou ik mijn aandelen verkopen. Dit bedrijf steunt namelijk landbouwprotesten vóór het huidige landbouwsysteem, waarvan iedereen weet dat het zijn langste tijd heeft gehad. https://t.co/D1AtJzM167 — Tjeerd de Groot (@TjeerdD66) December 28, 2019

Overigens hebben we de koersstijging van vandaag te danken aan de analisten van Kepler Cheuvreux. Zij zeggen dat de zorgen over een grote krimp van de melkveestapel in Nederland overdreven zijn. Volgens het analistenbureau daalt de melkveestapel met 7% in drie jaar tijd.

'Dit zal geen afbreuk doen aan de aantrekkelijke plannen van ForFarmers om kapitaal te laten terugvloeien naar de aandeelhouders', aldus Kepler Cheuvreux. Het koopadvies op het veevoederbedrijf blijft daarom van kracht, evenals het koersdoel van €7,15. Dit impliceert een upside van 12%, wat dan weer aan de magere kant is voor een koopadvies.

Rentes

Over de rentemarkt kunnen we vandaag kort zijn: er gebeurt helemaal niets.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee blijven we de Fransen (+0,0%) ruim voor. De Duitsers (+0,7%) kunnen we echter niet bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,3% en noteert 13,2 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones en S&P500 dalen 0,2%, daar waar de Nasdaq er nog net een kleine plus van 0,1% uit perst. De reden voor deze underperformance leest u in de onderstaande zin.

De euro zakt 0,5% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) profiteert van de zwakke dollar.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,9%) blazen wat stoom af.

Bitcoin (+1,6%) heeft de stijgende lijn weer te pakken.



Het Damrak

De verzekeraars gaan als de brandweer. Met name ASR (+2,7%) gaat lekker. Het bedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €37,30 van €36,30 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+2,7%) gaat lekker. Het bedrijf profiteert van een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €37,30 van €36,30 en het koopadvies blijft gehandhaafd. NN Group (+1,2%) krijgt juist een downgrade om de oren.

(+1,2%) krijgt juist een downgrade om de oren. De zwaargewichten Royal Dutch Shell (-0,6%) en Unilever (-0,9%) drukken de AEX. Gisteren was het precies het tegenovergestelde.

(-0,6%) en (-0,9%) drukken de AEX. Gisteren was het precies het tegenovergestelde. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt dat KPN (-0,1%) te hoge kosten heeft gerekend voor de afwikkeling van bepaald telefoonverkeer naar netwerken van branchegenoten. Beleggers lijken zich hier niet druk om te maken.

(-0,1%) te hoge kosten heeft gerekend voor de afwikkeling van bepaald telefoonverkeer naar netwerken van branchegenoten. Beleggers lijken zich hier niet druk om te maken. AMG (+5,6%) heeft een deal getekend met een olieraffinaderij, maar heel concreet is het persbericht niet.

(+5,6%) heeft een deal getekend met een olieraffinaderij, maar heel concreet is het persbericht niet. Wereldhave (-0,6%) is uit de gratie.

(-0,6%) is uit de gratie. De chippers ASML (+2,0%) en ASMI (+4,5%) maken het verlies van gisteren helemaal goed. Besi (+2,4%) doet dit voor de helft.

(+2,0%) en (+4,5%) maken het verlies van gisteren helemaal goed. (+2,4%) doet dit voor de helft. SBM Offshore (-1,6%) kent een off-day.

(-1,6%) kent een off-day. Alfen (+4,7%) gaat als een speer. Analisten verwachten dat de producent van slimme energie-oplossingen dit jaar 26% gaat groeien.

(+4,7%) gaat als een speer. Analisten verwachten dat de producent van slimme energie-oplossingen dit jaar 26% gaat groeien. Lokaal springt Avantium (+9,5%) er op een hoog volume positief uit.

Adviezen

Altice: naar €6,70 van €6,20 - Bank of America

ASR: naar €37,30 van €36,30 en kopen - JPMorgan Cazenove

NN Group: naar €39,70 van €42,10 en houden - JPMorgan Cazenove

Philips naar €50 van €46 en kopen - Citigroup

Philips: naar €52 van €49 en kopen - Barclays

Royal Dutch Shell: naar 2900p van 2800p - Credit Suisse

WDP: naar €24 van €140 en houden - KBC (de Belgen corrigeren voor de aandelensplitsing)

De dag van morgen