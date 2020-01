Moet u nu nog op de goudtrein stappen? Goud is afgelopen jaar namelijk flink gestegen, ondanks een zeer goed beursjaar voor aandelen. Recent is de prijs van het edelmetaal weer opgelopen door onrust in het Midden-Oosten.

Goud

Wie nu nog wil instappen, moet goed weten waar hij aan begint. Goud wordt veelvuldig gebruikt door beleggers als een soort verzekering tegen onheil. Het zorgt bovendien voor een stukje diversificatie in een beleggingsportefeuille en volgens sommige analisten als een hedge tegen inflatie.

In goud beleggen kan op allerlei manieren. Met of zonder hefboom, de dollarkoers afdekken, fysiek of in termijncontracten, het kan allemaal middels ETF’s.

SGLD

Op Euronext Amsterdam wordt de Invesco Physical Gold ETC (SGLD) verhandeld met een lopende kostenratio van 0.24% per jaar. De zogeheten isin van deze tracker is IE00B579F325.

Elk certificaat wordt gewaarborgd door fysieke goudstaven in de kluizen van JP Morgan Chase Bank in Londen. Goud is genoteerd in Amerikaanse dollars en met deze ETF heeft u volledige blootstelling aan deze wisselkoers, ondanks de notering in euro.

Uit bovenstaande grafiek is te herleiden dat deze ETF een rendement heeft behaald van 19% vorig jaar. Hierin is het effect van de wisselkoers al verwerkt. Een interessante referentie is het volgende plaatje met de goudprijs van de afgelopen 10 jaar. Het hoogtepunt lag in 2011 op $1825 per troy ounce, zo’n 16% boven het huidige niveau.

Verzekering

Is goud dan een verzekering voor uw beleggingsportefeuille? Als de pleuris uitbreekt op financiële markten, dan zal uw stukje belegging in een goud-ETF voor wat demping zorgen. Het zal het verlies in de andere waarden niet volledig compenseren.

Goud keert ook geen dividend uit. Als u toch wat rendement op een goudbelegging wil behalen is een investering in een goudmijntracker wellicht een alternatief.

Desalniettemin is goud een interessante manier om in te spelen op onzekerheden. Om er een paar te noemen: het verloop van de handelsdeal tussen de VS en China, de afwikkeling van de Brexit en de mogelijke verdere gevolgen van de dodelijke Amerikaanse droneaanval op de Iraanse generaal Suleimani.