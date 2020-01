Liveblog: Fugro, AMG en chippers

Update 12:45 uur: AMG

Dit is het hele persbericht van vanochtend. Lastig chocolade, laat staan er zo'n zeldzaam metaal van AMG van te maken. Weinig concreets,laat staan een hard cijfer.

De omzet is niet opvallend, maar die ruim +6% die er nu staat wel. Zeg het maar. Is het gewoon risicobereidheid op de beurs? Zo ja, dan is inderdaad AMG wel een van de aangewezen kandidaten.

Update 12:10 uur: Fugro II

Nog maar een keertje Fugro, want... U ziet het. Er is verder geen nieuws, ofwel dit is een klassiek staaltje even de (ver)kopers laten uitrazen en toeslaan.

Update 11:00 uur: AEX, maar dan even héél anders

Gewoon omdat het leuk is, een volkomen off-topic beursverhaal. Klassieke gap fill in de AEX heet dit dacht ik technisch.

Het deed mij alleen aan het befaamde Laantje van Van der Gaag denken. Zegt u niets? De Van der Gaagjes wilden ooit in Leiden hun grond niet verkopen voor de geboden prijs... en toen werd de gloednieuwe spoorbaan Haarlem-Leiden er gewoon omheen gelegd. De lus is nog altijd aan de topografie zichtbaar.

Er zijn meer voorbeelden. Wie uit Amsterdam Centraal Station stapt ziet meteen het Victoria Hotel, dat keurig om twee pandjes van ook al weerbarstige verkopers is heen gebouwd. Thomas Rosenboom schreef er zijn befaamde roman Publieke Werken over. Hier ziet u alles.

Het mooiste voorbeeld is Drogisterij van der Pigge versus V&D in Utrecht. Die drogisterij is er nog in haar historische glorie. Van V&D, ooit zelfs beursgenoteerd, is alleen het monumentale Amsterdamse School pand over. Hier de iink.

Moraal van dit verhaal: heeft iemand van u nog zin om zijn of haar stukjes AEX te behouden? :-)

Update 09:45 uur: Aardige start

Ik shop bij Beurs.nl: schop even hard tegen de koffie-automaat aan - of de stoel van die irritante collega - en ga bij Fugro over tot de orde van de dag, zegt ING:

De adviezen luiden aldus en schrik niet van WDP, KBC past het koersdoel voor de splitsing aan. Intussen vraag ik me af of daar bij ASML en ook Galapagos misschien over wordt nagedacht. Een hoop eurootjes in één keer voor één aandeel. Gedeeld door zoveel handelt een stuk gemakkelijker, is een oude beursgedachte.

Nog even over die chippers, want ook ASMI en Besi liggen goed: morgenochtend onze tijd komt Samsung met voorlopige jaarcijfers 2019 (vergeet die snel) én de outlook 2020 (vol verwachting klopt ons hart).

ASR: naar €37,30 van €36,30 - JP Morgan

NN: naar €39,70 van €42,10 - JP Morgan

Philips: naar €50 van €46 - Citigroup

Philips: naar €52 van €49 - Barclays

Royal Dutch Shell: naar 2900p van 2800p - Credit Suisse

Altice: naar €6,70 van €6,20 - Bank of America

WDP: naar €24 van €140 (hold) - KBC Securities

Vooruit, omdat het kan (geen idee wat u hiermee moet namelijk), maar hier onze chippers versus die grote Koreaan en de chipindex. Het beeld is over de afgelopen twee jaar, omdat officieel op 24 januari 2018 de handelsoorlog VS-China begon.

Nog even al onze fuifnummers in beeld, geklokt om 09:45 uur: