De markten poetsen op dit moment de schade van gisteren weg:

Europese en Amerikaanse futures en Azië hoger, na herstel Wall Street al gisteren

De obligatiemarkt houdt (zich net als gisteren) gedeisd voor tegenwoordige begrippen. De AAA's tikken een basispuntje bij

Olie daalt

Dollar zakt tot net of bijna 1,12. Op papier duidt dat ook op enige relaxedheid

Goud blijft goed liggen ondanks ontspanning, staat op de hoogste stand sinds 2013 en 17,6% onder de all time high uit 2011

Misschien ligt het aan mij, maar met gretige krantenkoppen als Beleggers vluchten in goud gisteren krijg ik bijna het idee dat er op een marktafstraffing wordt gehoopt. Misschien niet eens zozeer op de beurs, als wel daarbuiten. Het zal, maakt niet uit, Mr. Market trekt zich toch nooit van iemand een zier aan.

Twee nieuwtjes op het Damrak. Om die strop van Fugro in perspectief te plaatsen: de analisten verwachten over 2019 een winst per aandeel van €0,01 en er staan 80,97 miljoen aandelen uit.

Fugro heeft een tegenvaller voor de kiezen gekregen in een arbitragezaak rond het vroegtijdig terugsturen van een geavanceerd schip naar eigenaar Tasik Toba Subsea. Volgens een arbitragetribunaal in Singapore heeft die laatste partij daardoor nog recht op 26,8 miljoen dollar.

De bouw wacht in 2020 een krimp van 2%, voorspelt ABN Amro. De terugloop is een direct gevolg van overheidsbeleid over de uitstoot van stikstof en het verplaatsen van grond met chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen.

Hier de scores van nu. Bitcoin ligt wel aardig. Wordt u her en der ook al als veilige haven aangesmeerd. Beetje teakhout erbij, snufje vakantiehuisjes: what could possibly go wrong? Grapje, hoor.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:56 'China tornt niet aan importquota graan'

07:20 Prognose: bouw wacht krimpjaar door stikstof en PFAS

07:14 Nikkei toont stevig herstel

06 jan Xerox regelt lening voor financieren HP-deal

06 jan Wall Street legt zorgen naast zich neer

06 jan Philips trekt patentzaak over rookloze grill in

06 jan Signify vervangt kredietfaciliteiten

06 jan Vlak beeld op Wall Street

06 jan Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

06 jan Kostbare tegenvaller voor Fugro in arbitragezaak

Analistenadvies luidt:

ASR: naar €37,30 van €36,30 - JP Morgan

NN: naar €39,70 van €42,10 - JP Morgan

Philips: naar €50 van €46 - Citigroup

Philips: naar €52 van €49 - Barclays

Royal Dutch Shell: naar 2900p van 2800p - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met interessante VS data, let vooral op die ISM Index:

11:00 Italië inflatie CPI dec 0,2% MoM

11:00 EU detailhandelsverkopen nov 0,6% MoM

14:30 VS handelbalans nov -44,0B

16:00 VS fabrieksorders nov -0,8% MoM

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index dec 54,4

En dan nog even dit

Volgt u FactSet, de enige dataleverancier die online en gratis winstverwachtingen en de rest van de bingo bijhoudt, publiceert en duidt.

Analysts cut Q4 earnings estimates for $SPX by 4.7% during the quarter, which was larger than the 5-year, 10-year, and 15-year average for a quarter. https://t.co/BNY3X2ZgBU pic.twitter.com/ysxLtoVYLZ — FactSet (@FactSet) January 6, 2020

Gaat u maar rustig slapen, Pieter Omtzigt houdt de wacht? Kamervragen over CentricKSI en Oranjewoud. Laatste is beursgenoteerd, maar bijna alle aandelen (96,7%) zijn van Gerard Sanderink. Of moet ik al Rian van Rijbroek zeggen...?

Vragen over Centric, Oranjewoud:

- gevolgen voor ICT NL overheid, DNB, BNG

- waarom zo weinig commissarissen die toezicht houden

- welke mails, brieven naar ministers https://t.co/Y9kTcs5VC0 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 6, 2020

De handelsoorlog dus die deze maand al weer twee jaar oud is. De index daalde per saldo met 5%, maar dat moet u wel weer corrigeren voor het dividendrendement van zo'n 3%:

Van Frankfort is het niet ver naar Berlijn. Net als in Den Haag is ook daar de politiek vooral met haar eigen winkeltje bezig, IMHO:

En Made in Germany heeft echt betere tijden gekend:

German car production falls to its lowest in almost a quarter of a century as Europe’s biggest economy suffers from the fallout of a global trade war https://t.co/AsuEOcNe6U — Bloomberg (@business) January 7, 2020

Live at CES, Las Vegas deze week. Amazon dus.

Hier een filmpje over dat tech-event:

From the Keurig of cocktails to comfort robots, see the top themes and gadgets at #CES2020 https://t.co/XM08NPdbYw pic.twitter.com/tkpygt0TrQ — Reuters (@Reuters) January 7, 2020

Morgen voorlopige cijfers én outlook 2020 van Samsung:

Samsung kicked off 2020 with an array of gadgets from augmented-reality glasses to a new smart speaker https://t.co/00CNEAscFu — Bloomberg (@business) January 7, 2020

Dit interesseert zowat ook iedereen, autonoom rijden. Eerst Qualcomm:

Qualcomm launches autonomous driving computer, aiming to hit roads by 2023 https://t.co/POzSg5KVZo pic.twitter.com/QfkgS45Qux — Reuters (@Reuters) January 7, 2020

En Intel:

Mega vega concurrentie:

Impossible Foods to trial plant-based sausage patty with Burger King, entering a category dominated by rival Beyond Meat https://t.co/CL7zzpr7fr by @Richa_Writes pic.twitter.com/YYnhdV51ry — Reuters (@Reuters) January 7, 2020

Interessant filmpje, jammer dat het zo lastig is om in toerisme te beleggen. Daar gaat wereldwijd wat geld in om, zeg. Hotels, carriers en Carnival, veel meer smaken zijn er niet, toch? Dit jaar ook AirBnB als het goed is.

Social media has had a massive impact on? the way we travel pic.twitter.com/IVvccaYZwW — Business Insider (@businessinsider) January 6, 2020

Hebben?

Lenovo shows off new $2,499 foldable laptop as technology improves https://t.co/eHxTBQX34V — Bloomberg (@business) January 7, 2020

Nou Wells Fargo, vertel ons: wie o wie?

Wells Fargo's top stock picks for 2020:

RealReal Inc.

Burlington Stores Inc.

Can you guess the others? https://t.co/5nbEHQ4voT — MarketWatch (@MarketWatch) January 7, 2020

Verhip:

Facing Brexit unknowns, UK financial sector pays record taxes https://t.co/XbpMQG9f0U pic.twitter.com/hDNvMquWSx — Reuters (@Reuters) January 7, 2020

Nog eentje dan. Nee, nooit van gehoord:

Here are the top 30 stocks in the S&P 500 over the past 30 years. You'll never guess #1. pic.twitter.com/1b45HvZtqi — Charlie Bilello (@charliebilello) January 6, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.