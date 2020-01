quote: The Short Caller schreef op 7 jan 2020 om 08:13:

Erdoghan/Turkye koopt als Navo Lid Wapens in Rusland zonder goedkeuring NAVO..



Trump/Amerika dood Generaal en valt daarmee Iran aan zonder goedkeuring NAVO..



Macron noemt de NAVO "Hersendood" dit is ABSOLUUT niet waar..!







Toegevoegd:



DE NAVO IS MORSDOOD..!!



Dat dan wéér wel..;))





Het probleem van de NAVO is dat de VS teveel macht heeft.Daardoor kan Trump doen wat hij wil. Rest van de landen is er niet blij mee maar zal het moeten accepteren.VS kan zo uit de NAVO stappen en dan is er niets meer over. De Europese landen besteden gewoon te weinig aan defensieuitgaven.Erdogan ziet het. Macron ziet. De wereld ziet het.En toch blijft er getrokken worden aan een dood paard.