Slot: Chippers onderuit

Het is een dag waarop het er simpelweg niet in zit. De AEX krabbelde aan het einde van de handelsdag nog wel op, maar sluit uiteindelijk 0,6% lager. Hiermee presteren we in lijn met de DAX (-0,7%) en CAC (-0,5%).

Dit is eerlijk gezegd een kleine tegenvaller, omdat zwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,8%) de weg omhoog vindt. Sowieso is de AEX een relatief defensieve index, waardoor we op dit soort dagen de markt moeten kunnen outperformen.

Waarschijnlijk zijn het nog altijd de spanningen in het Midden Oosten die de beurzen parten spelen. De Amerikaanse President Donald Trump dreigt immers dat hij met een vergeldingsactie komt, indien Iran iets onderneemt. Toch lijkt de koersdip door de politieke spanningen eerder een koopkans dan een moment om alles in de uitverkoop te zetten.

De Iraniërs zouden namelijk wel heel gek zijn om alsnog met vergeldingsactie te komen. Daar komt bij deze spanningen op middellange termijn vaak weer op de achtergrond verdwijnen.

Anderzijds kunnen we niet zeggen dat er een absolute koopkans is ontstaan. Daarvoor is de huidige koersdaling te beperkt. Het is simpelweg geen markt voor mensen die langs de zijlijn staan en een geschikt instapmoment zoeken.

Ook goed nieuws

Vandaag was er ook goed nieuws te melden, zo vielen alle inkoopmanagersindices voor de dienstensector mee. Met name de Duitse PMI (52,9 vs 52,0) is een fikse opsteker. Dit cijfer is niet alleen beter dan verwacht, maar betekent ook een verbetering ten opzichte van november. Daarnaast is er sprake van expansie, aangezien het cijfer ruim boven de 50 uitkomt.

Germany's service sector saw a positive end to 2019 as activity growth accelerated to a four-month high. New business also grew for the first time since August and confidence hit an eight-month peak. More: https://t.co/h0QrAgxiTk pic.twitter.com/SZ2enWaWCP — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) January 6, 2020

Hetzelfde beeld zien we in de Verenigde Staten. Er rolde een stand van 52,8 uit de bus, wat betekent dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken over de Amerikaanse economie.

ASML

ASML (-1,8%) lijkt af en toe onaantastbaar, maar nu krijgt de chipgigant toch echt last van de handelsoorlog tussen de VS en China. Het bedrijf mag op dit moment geen machines exporteren naar China vanwege het ontbreken van een exportvergunning.

Het zou zomaar kunnen dat de Amerikanen hier een rol in spelen. Het is geen publiek geheim dat ASML de beste chipmachines ter wereld maakt. Als de Chinezen deze topmachines niet mogen afnemen, wordt het Aziatische land de toegang ontzegd tot de beste chiptechnologie.

De analisten van Credit Suisse deden nog een dappere poging om de koers van ASML hoger te zetten. De Zwitsers verhogen hun koersdoel van de chipgigant immers met €60 naar €330 (bron Guruwatch).

Rentes

Per saldo gebeurde er vrij weinig in de wereld van het tienjaars staatspapier. De Nederlandse rente blijft stabiel op -0,16%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) klimt 5,8% en noteert 13,8 punten.

Wall Street is niet kapot te krijgen. De Nasdaq koerst zelfs 0,2% in het groen.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,7%) gaat lekker, maar geeft een deel van de openingswinst alweer uit handen.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,4%) stonden vanochtend ook op een hogere prijs dan nu.

Bitcoin (+3,5%) wordt weer opgepikt.



Het Damrak

Het is niet de dag van de verzekeraars. Aegon (-2,6%) en NN Group (-1,8%) krijgen een pak rammel. ASR (-0,2%) houdt de schade door een koopadvies van Deutsche bank beperkt.

(-2,6%) en (-1,8%) krijgen een pak rammel. (-0,2%) houdt de schade door een koopadvies van Deutsche bank beperkt. Galapagos (-2,7%) wordt van de kooplijst van Bank Degroof en JP Morgan Cazenove geschrapt. Het is een trend die in december werd ingezet. Analisten grijpen de forse koersstijging van het afgelopen jaar aan om 'winst' te nemen.

(-2,7%) wordt van de kooplijst van Bank Degroof en JP Morgan Cazenove geschrapt. Het is een trend die in december werd ingezet. Analisten grijpen de forse koersstijging van het afgelopen jaar aan om 'winst' te nemen. Heineken (+1,6%) lijkt te profiteren van een koersdoelverhoging van Barclays. Het aandeel gaat naar €114 van €104 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,6%) lijkt te profiteren van een koersdoelverhoging van Barclays. Het aandeel gaat naar €114 van €104 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Chippers ASMI (-1,5%) en Besi (-3,4%) gaan onderuit op het bericht dat ASML (tijdelijk) geen machines naar China mag exporteren. Positieve noot is dat de verliezen bij opening aanzienlijk groter waren.

(-1,5%) en (-3,4%) gaan onderuit op het bericht dat ASML (tijdelijk) geen machines naar China mag exporteren. Positieve noot is dat de verliezen bij opening aanzienlijk groter waren. Air France-KLM (-0,9%) wordt door de analisten van Credit Suisse gezien als het meest kwetsbare Europese luchtvaartconcern. Het bedrijf is zeer gevoelig voor hogere brandstofkosten. Als een ton brandstof $10 duurder wordt, heeft dat volgens de Zwitsers een effect van 5% op de operationele winst van Air France-KLM.

(-0,9%) wordt door de analisten van Credit Suisse gezien als het meest kwetsbare Europese luchtvaartconcern. Het bedrijf is zeer gevoelig voor hogere brandstofkosten. Als een ton brandstof $10 duurder wordt, heeft dat volgens de Zwitsers een effect van 5% op de operationele winst van Air France-KLM. Flow Traders (+3,0%) staat op dit soort dagen weer in de spotlights. Het handelshuis profiteert immers van de hogere volatiliteit op de financiële markten.

(+3,0%) staat op dit soort dagen weer in de spotlights. Het handelshuis profiteert immers van de hogere volatiliteit op de financiële markten. Sinds de aandelensplitsing beweegt WDP (-3,0%) hard op en neer.

(-3,0%) hard op en neer. ForFarmers (+4,7%) is gisterochtend bij Business Class besproken. Waarschijnlijk wordt deze koersstijging hierdoor veroorzaakt.

(+4,7%) is gisterochtend bij Business Class besproken. Waarschijnlijk wordt deze koersstijging hierdoor veroorzaakt. Lokaal zakt Beter Bed (-2,6%) wat weg. De beddenverkoper is verlost van het noodlijdende Matratzen Concord, maar beleggers zijn nog altijd sceptisch.

Adviezen

Aegon: naar €4,50 en houden - Deutsche Bank

ASML: naar €330 van €270 en kopen - Credit Suisse

ASR: naar kopen van houden en €39 - Deutsche Bank

Galapagos: naar houden van kopen en €185 - Bank Degroof

Galapagos: naar €160 en houden - Sanford & Bernstein

Galapagos: naar houden van kopen en naar €185 van €170 - JPMorgan Cazenove

Heineken: naar €114 van €104 en kopen - Barclays

ING: naar €13 van €11,70 en kopen - Kepler Cheuvreux

Royal Dutch Shell: naar €31 van €30,50 en kopen - Independent Research

De dag van morgen