Dertigers en tachtigers doen goede zaken Categorie: Overig

Als het om leeftijd gaat, zien we dat de categorieën 35 - 40 en 80 – 85 jaar goede zaken doen in de Turbocompetitie. Zij behalen een rendement van respectievelijk 7,4% en 4,7% en staan daarmee op de eerste en tweede plaats. De oudste deelnemers (85 – 90 en 90 – 95), die toch regelmatig sterk presteren in de competitie, staan nu helaas onderaan. De negentigers maken het daarbij het bontst met een resultaat van -32,7%. Hockeyers aan kop Verder zien we dat van de sporters de hockeyers het beste presteren met een plus van 4,5%. Verder weten alleen de tennissers er nog een klein plusje (+0,5%) uit te persen. Beoefenaars van alle andere sporten staan in de min, met de voetballers als hekkensluiters (-4,7%). Vrouwen weten verlies niet in te lopen Helaas voor de dames zien we dat zij hun verliezen niet weten in te lopen. Ze staan al een tijd in het rood en deze maand is dat niet anders (-6,7%). Ook de heren staan gemiddeld op verlies, maar bij hen is de situatie minder ‘ernstig’: ze noteren een min van 0,5%. Maandwinnaar december Over de maand december heeft de heer Bulten onder spelnaam Salicum de beste prestatie geleverd door 187,5% rendement bij elkaar te spelen. Hij wint hiermee een iPad. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.