Liveblog: ASML en defensief vs cyclisch

Update 10:00 uur: Pharming

Scherpe daling in het eerste kwartier na opening op hoog volume en nu voorzichtig herstel tegen de markt in. Ik spot echter geen nieuws. Weet u, als ik op puur fundamentele basis buy & hold belegger in Pharming was, zou ik alleen op zondag naar de koers kijken, want anders zou ik stapeldol worden van zulke bewegingen.

Update 09:45 uur: Over ASNL, China en VS

Aan de traffic en reacties te zien heeft in tussen dit berichtje wel gelezen. ASML dus.

Wa u misschien nog niet weet is hoeveel procent van haar omzet ASML in de VS en China haalt. Klik voor groot, want ik geef zo veel mogelijk data. U ziet dat China nog maar een betrekkelijk korte en volatiele klant is, om het zo maar uit te drukken. De VS (lees vooral Intel) kent de weg al heel lang in Veldhoven.

Tot voor jaren terug was Intel en ook TSMC zelfs grootaandeelhouder van ASML. Die belangen zijn helemaal verkocht, of er is nog een, niet meer in mijn data af te lezen, verwaarloosbaar percentage over. Oh ja, als denkt dat Samsung woensdag met een mooie outlook 2020 komt, dan kunt u nu ASML met een kortinkje kopen.

Of u laat de geopolitieke gebeurtenissen of andere bearishe verwachtingen of feiten voor gaan, de keuze is aan u.

Update 09:30 uur: Risk-off

En u? Ik vind het allemaal wel meevallen tot dsuverre. Misschien ben ik te laconiek, of gewoon te oud - ik heb de AEX ook wel eens -10% zien gaan zonder nieuws - of weet ik gewoon niet beter ;-)

De kop is er af en het hangt vooral van uw risicoprofiel af of het mee- or tegenvalt. Inderdaad, defensieve aandelen blijven redelijk liggen - met name Royal Dutch Shell behoedt de AEX voor erger - maar cyclische fondsen en financials krijgen klop. Alsof we na een gemiddelde 1%-dalingsdag in 2019 zitten te kijken, weet u nog?

Natuurlijk zit u nu te balen als u vol in ASML, Galapagos, rscelorMittal en consorten zit, maar gezien al het nieuws en adviezen voorbeurs verbaast dat toch ook niet heel erg...? Risico van zulke beleggingen. De enige die er echt uitspringt en dan ook nog op hoog volume is Pharming? Ik weet niet zo gauw waarom deze sell-off is.

Flow Traders gedijt bij de toegenomen (let wel, 10% is veel, maar is toch geen explosie) volatiliteit, goud en olie staat hoger, bitcoin roert zich nu ook, maar de rentes zijn slecht twee basispunten lager. Kortom het is weer maandag op de beurs, maar vooralsnog niet meer dan dat. De koersen klok ik om 09:30 uur.