Ja, er zit wat nervositeit in de markt na met het nieuws uit het Midden-Oosten en VS, maar ook niet meer dan dat?

Belangrijkste nieuws is denk ik dat Iran zich nu niet meer aan nucleaire verdragen voelt gehouden en dat de VS niet meer welkom is in de VS. Op haar waarschuwt het Witte Huis weer Iran voor geweld en de doelwitten staan al vast. Hoe gaan de markten hiermee om? Voorspelbaar en valt mee?

Aandelen lager. Het Midden-Oosten daalde gisteren wel flink, Azië staat nu ook behoorlijk lager, maar de westerse futures doen het met een nul voor de komma

Staatsobligaties iets hoger, waardoor de rentes iets dalen

Dollar redelijk vlak, misschien nog wel meest verrassend (wie aantrekken had verwacht)

Olie 2% up (Brent boven $70)

Goud wint ook flink rond +1,5%

Hier Reuters hierover en verder kan ik melden dat zowel Japan als China met licht tegenvallende inkoopmanagersindices industrie en en diensten sector komen (zie onderaan). Vanochtend zijn de EU-landen en vanmiddag volgt de VS met die services PMI's, zoals ze in goed Nederlands heten.

Gold, oil soar, shares slip as U.S. and Iran trade threats https://t.co/50kWs164Eu pic.twitter.com/DdaA8W67Sk — Reuters (@Reuters) January 6, 2020

Er is zowaar ook nog bedrijfsnieuws en - gelukkig - nog geen omzet- of winstwaarschuwers. Het is de eerste werkdag in het nieuwe jaar dat iedereen er weer is, dus ik had niet raar opgekeken als juist vandaag... Wat niet is kan nog komen, wie weet. Eerst maar dikke deal NSI en ING, vooral voor de eerste dan:

Verder zijn er weer adviezen met speciale aandacht voor ASR en Galapagos:

Aegon: naar €4,50 van €4,90 - Deutsche Bank

ASML: naar €330 van €270 - Credit Suisse

ASR: naar buy van hold en naar €37,50 van €39 - Deutsche Bank

Galapagos: naar naar neutral van over weight en naar €185 van €170 - JP Morgan

Heineken: naar €114 van €104 - Barclays

De koersen had ik al besproken, ik voeg er aan toe dat de rentes een basispuntje dalen. Het ligt voor de hand te denken dat straks de defensieve aandelen beter liggen dan cyclische en volatiele.

Nieuws, advies, shorts en agenda

00:30 Japan manufacturing PMI dec 48,4 (48,8 verwacht)

02:45 China Caixin services PMI dec 52,5

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen nov 1,1% MoM

09:45 Italië services PMI dec 51,0

09:50 Frankrijk services PMI dec 52,4

09:55 Duitsland services PMI dec 52,0

10:00 EU services PMI dec 52,4

10:30 VK services PMI dec 49,1

15:45 VS Markit services PMI dec 52,2

En dan nog even dit

Nog meer ASML, vers van de pers. Na druk van de VS op premier Mark Rutte zelfs, volgens de telegraaf:

Chip-fans nog meer opgelet, woensdag voorlopige jaarcijfers 2019!

Samsung to draw line under lackluster 2019 with chip revival in store https://t.co/Qx6XJsuQNV pic.twitter.com/6ONml5iEDG — Reuters (@Reuters) January 6, 2020

Weer een staking? Weer een staking...

Air France plans to run flight schedule on Jan 6-7 despite strikes https://t.co/ymrXPinSmF pic.twitter.com/Vz8kirpv4D — Reuters (@Reuters) January 6, 2020

Het wil niet echt vlotten in China?

China's services sector expands at slower pace in Dec as confidence dips: Caixin PMI https://t.co/lGiuPWm6AF pic.twitter.com/pVcMtpX6NE — Reuters (@Reuters) January 6, 2020

Gisteren in het Midden-Oosten:

The Firm over olie:

The oil-price rally is likely to be brief unless supplies are disrupted, Goldman Sachs says https://t.co/q35Qv4G46F — Bloomberg (@business) January 6, 2020

De verwachting is 1,5% minder winst per aandeel voor Q4 voor de S&P 600, maar volgens de statistiek rolt er volgens FactSet dan een winst van 2% uit:

$SPX likely to report earnings growth of 2% in Q4, assuming the number and magnitude of positive EPS surprises reported by $SPX companies are at average levels. https://t.co/7OEefLGq3I pic.twitter.com/zugYCiweHo — FactSet (@FactSet) January 3, 2020

Zelf was ik gisteren ook al even economie-, beurs- en winstgrafieken aan het maken:

Nu prijst de aandelenbeurs winsten in en niet zozeer economie, maar toch. Winstverwachtingen S&P 500 lopen op, maar niet meer dan dat. Ergo, aandelen duurder en duim deze week voor winstwaarschuwingen #AEX pic.twitter.com/VViuWeap2A — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 5, 2020

Oh. This time it's different?

Fed faces new trade-offs, hunts for new model, in low-rate world https://t.co/5vzIEg5AXV pic.twitter.com/gGf2dQ7FbL — Reuters (@Reuters) January 6, 2020

