Slot: Schade valt mee

Het leek er gisteravond nog op dat we vandaag voorgeschoteld zouden worden op een fantastische beursdag. Wall Street eindigde op nieuwe records en de AEX-future stond ruim 0,7% in de plus. Maar helaas liep het even anders.

De Amerikanen moesten namelijk zo nodig de belangrijkste Iraanse generaal bombarderen. Gevolg: een exploderende olieprijs en dalende aandelenkoersen. Het is dat Royal Dutch Shell (+1,5%) genoteerd staat in de AEX (-0,3%), want anders was de schade veel groter geweest.

Het is vooral puin ruim bij onze Oosterburen. Daar gaan vrijwel alle aandelen binnen de DAX (-1,3%) onderuit. Met name de aandeelhouders van Lufthansa (-7,0%) kunnen hun laptop maar beter uitzetten. Hetzelfde geldt overigens voor Air France-KLM (-7,9%).

Laatstgenoemde heeft niet alleen last van een hogere olieprijs, maar ook van irritante vakbonden. De piloten worden opgeroepen om aanstaande maandag en dinsdag te gaan staken. Het is nog niet duidelijk hoeveel dit grapje gaat kosten, maar het zal wel weer om tientallen miljoenen euro's gaan.

Dramatische performance

Die stakingen zijn ook precies de reden waarom de aandeelhouders van Air France-KLM de laatste decennia geen stuiver hebben verdiend. Het bedrijf opereert in een business met lage marges, en als er op bepaalde dagen geen geld binnenkomt, verdwijnt alle winst als sneeuw voor de zon.

Het is zelfs zo erg dat wanneer u 35 jaar geleden €100 in Air France-KLM stak, u de aandelen nu voor dezelfde prijs kunt verkopen. Dan hebben we het dividend zelfs meegenomen. In de tussentijd zijn de prijzen wel gestegen en heeft u die dekselse vermogensrendementsbelasting moeten aftikken.

Oja, de opportunitykosten mogen we ook niet uit het oog verliezen. De AEX heeft in deze periode maar liefst 2130% gerendeerd. Dat betekent een jaarlijkse winst van 9,3%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier kelderen. Dat is geen grote verrassing, gezien de politieke spanningen in het Midden Oosten.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en daarmee weten we de schade aanmerkelijk beter te beperken dan de Duitsers (-1,3%). Baas boven baas zijn de Fransen met een plus van 0,01%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) klimt 8,6% en noteert 13,1 punten.

Wall Street staat ongeveer 0,6% in de min.

De euro blijft stabiel en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,3%) maakt zijn naam als veilige haven helemaal waar.

Olie: WTI (+2,4%) en Brent (+2,8%) spuiten als gevolg van het bombardement op de Iraanse generaal omhoog.

Bitcoin (+5,4%) gaat vandaag ook als een raket.



Het Damrak

Voor de financials is het een dag om snel te vergeten. Met name Aegon (-1,8%) en ASR (-1,8%) gaan hard omlaag. De dalende rentes helpen niet bepaald mee.

(-1,8%) en (-1,8%) gaan hard omlaag. De dalende rentes helpen niet bepaald mee. ArcelorMittal (-3,6%) is ook wederom een drama. Gisteren kon de staalgigant de AEX maar net bijhouden, maar vandaag gaat het tien keer zo hard omlaag. Waardeloos!

(-3,6%) is ook wederom een drama. Gisteren kon de staalgigant de AEX maar net bijhouden, maar vandaag gaat het tien keer zo hard omlaag. Waardeloos! Defensieve havens zoals KPN (+0,1%), Heineken (+0,2%) en Relx (+0,1%) blijven goed liggen.

(+0,1%), (+0,2%) en (+0,1%) blijven goed liggen. Tencent gaat 1,6% omlaag dus dan hoeft u niet te verwachten dat Prosus (-2,1%) er zin in heeft.

(-2,1%) er zin in heeft. PostNL (-2,4%) zakt door de €2.

(-2,4%) zakt door de €2. Flow Traders (+2,0%) profiteert van de fors opgelopen volatiliteit.

(+2,0%) profiteert van de fors opgelopen volatiliteit. Corbion (+1,4%) ligt er als een dijk bij. Dat terwijl het bedrijf het laatste jaar niet bepaald met inspirerende kwartaalcijfers naar buiten kwam.

(+1,4%) ligt er als een dijk bij. Dat terwijl het bedrijf het laatste jaar niet bepaald met inspirerende kwartaalcijfers naar buiten kwam. BAM (-1,7%) moet u op dit soort beursdagen simpelweg nooit in portefeuille hebben.

(-1,7%) moet u op dit soort beursdagen simpelweg nooit in portefeuille hebben. WDP (+2,8%) daarentegen wel. Wat een geweldige rit heeft het logistieke vastgoedfonds de afgelopen drie jaar gemaakt. Gisteren was er een splitsing van 1 op 7 en als we hiervoor corrigeren, staat het aandeel bijna op een all time high.

(+2,8%) daarentegen wel. Wat een geweldige rit heeft het logistieke vastgoedfonds de afgelopen drie jaar gemaakt. Gisteren was er een splitsing van 1 op 7 en als we hiervoor corrigeren, staat het aandeel bijna op een all time high. Vivoryon (-4,1%) maakt een wat ongelukkig debuut in de ASCX. Sinds de opname in de small cap staat het aandeel onder druk.

(-4,1%) maakt een wat ongelukkig debuut in de ASCX. Sinds de opname in de small cap staat het aandeel onder druk. Pharming (-4,5%) kent een baaldag. DWS investments heeft zijn belang in het biotechbedrijf verkleind van 3,22% naar 2,99%.

Adviezen

DSM: naar houden en €119 - Societe Generale

De dag van morgen

Morgen is het uiteraard weekend. Ik heb dan de eer om de vooruitblik voor de komende week te verzorgen. Dan rest mij u een fijn weekend toe te wensen!