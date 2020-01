Beleggers met bravoure het nieuwe jaar in

De IEX Bull Bear Enquête van januari laat zien dat Nederlandse beleggers vol goede moed het nieuwe jaar in gaan.

Wat opvalt is dat bijna 60% van de respondenten optimistisch of zeer optimistisch tegenover de economische ontwikkelingen staat. In december was dat nog 49%. Ook bij de aandelenmarkten kan het niet op: daar staat bijna 61% optimistisch of zeer optimistisch tegenover, terwijl dat in december nog 51% was.

Voor de langere termijn zien de beleggers het ook zonniger in dan vorige maand. Ruim 47% verwacht een stijging van meer dan 3% in de komende zes maanden (dit was 43,2%).

Bull/Bear Indicator naar 54,4

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, zit weer in de lift. De graadmeter is gestegen van 53,4 in december naar 54,4 deze maand (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Deze maand hebben 480 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor natuurlijk weer onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor januari is als volgt (tussen haakjes de score van december):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 9,2% (was 10,6%)

Optimistisch: 49,6% (was 38,5%)

Neutraal: 26,2% (was 29,9%)

Pessimistisch: 11,5% (was 17%)

Zeer pessimistisch: 3,5% (was 4%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 9,8% (was 10,6%)

Optimistisch: 51% (was 40,3%)

Neutraal: 25,2% (was 31,7%)

Pessimistisch: 10,4% (was 14,1%)

Zeer pessimistisch: 3,6% (was 3,3%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 47,1% (was 43,2%)

Neutraal: 35,6% (was 39,8%)

Omlaag: 17,3% (was 17%)

AEX komende maand

Omhoog: 47,7% (was 47,6%)

Neutraal: 33,8% (was 29,7%)

Omlaag: 18,5% (was 22,7%)

Aandelenkeuzes januari

Wat verwachten de respondenten van individuele aandelen deze maand? ASML ontbrak vorige maand bij de toppers, maar staat nu weer bovenaan. Galapagos is gezakt van nummer 2 naar nummer 4. Shell stijgt een plaatsje in de top en Philips is verdwenen uit de top 4.

Net als vorige maand staan Randstad, Takeaway en KPN op de eerste drie plekken bij de floppers. ArcelorMittal is uit het lijstje verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor Unibail-Rodamco.