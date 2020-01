Update 10:30: Olie-schattingen

CNBC heeft al een belrondje gehouden onder olie-analisten: de prijs kán naar $80 voor een vaatje áls de spanning VS-Iran verder oploopt.

Oil prices 'could make a run at $80' if US-Iran conflict intensifies, analysts say https://t.co/Ds4KeNdW2h — CNBC (@CNBC) January 3, 2020

Olie (WTI) staat nu op het hoogste punt sinds mei vorig jaar... en veel meer dan dat kan ik er niet van maken, als ik het plaatje lang neem.

Update 10:15: Arbeitslosigkeit

Duitse werkloosheid loopt op, is dat om in de gaten te houden? Niet of nog niet, lijkt het gelet op de seizoensinvloeden.

Update 09:55: Air France-KLM

Vliegtuigmaatschappijen zijn natuurlijk al gauw gevoelig voor geopolitieke spanning en geweld. Voeg daar vandaag een forse olieprijsstijging bij en ze zijn de dalers van de dag. Dat wil zeggen, in Nederland en Duitsland. Ik weet niet waarom er zulke grote koersverschillen zijn tussen de Europese carriers.

Collega Nico oppert:

Ik denk dat de kleinere vliegtuigmaatschappijen vooral lokaal vliegen in Europa et cetera. KLM en Lufthansa gaan all over the world.

Verder ziet u de defensieve aandelen beter liggen dan de cyclische en de gebruikelijke hooglaagvliegers, het lijkt vooralsnog een begrijpelijke en logische marktreactie.

Update 09:05: Risk-off

Op opening geprikt voor u met natuurlijk Royal Dutch Shell als hedge. ArcelorMittal onderaan, riks-off dus. Let wel, de markten gingen gisteren op een uitbundige top de dag uit. Dan wil er wel eens wat reactie zijn, ofwel oordeel zelf in hoeverre spanning VS-Iran aandelen raakt.

Olie, goud en dollar: marktbreed is er niet veel veranderd sinds vannacht. Wel draaien de rentemarkten nu mee en daar is de schade behoorlijk. Aan de andere kant, ook zonder nieuws staan er de laatste maanden wel eens vijf basispunten op het bord.

Meer Shell nieuws vandaag, maar dit boeit momenteel zo net na opeing denk ik even niemand.