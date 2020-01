BeursVandaag: Wapengekletter

Koersen lager, olie fors hoger, want geopolitiek. Wapengekletter VS-Iran en de regio waarin zich het afspeelt, hoef ik u verder niet te duiden.

Hier Reuters over de dodelijke aanslag van VS op Iraanse generaal-majoor:

A U.S. air strike killed top Iranian commander Qassem Soleimani, the head of the elite Quds Force. His death represents a new escalation in the U.S. conflict with Tehran https://t.co/PhH3bTOwBR pic.twitter.com/gxvscd8Gm8 — Reuters (@Reuters) January 3, 2020

De S&P future daalde er vannacht zowat een procent op na all time highs voor alle toonaangevende indices op het slot van Wall Street.

Inderdaad, olie omhoog. WTI en Brent noteren nu bijna 3% hoger. Verder:

De Amerikaanse rente doet vijf basispunten lager op 1,87%

De dollar trekt iets aan tot 1,116.

Goud doet +0,8%.

Bitcoin staat ook fors hoger, maar deed dat pas uren later...?

Onverwachte geopolitieke wending, om over de mogelijke gevolgen en consequenties maar te zwijgen, valt nooit in te calculeren met handelen en beleggen. Let wel, waan van de dag. De Chinese koersen blijven er redelijk onbewogen over. Verder is er helemaal niets te doen, geen bedrijfsnieuws, niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Nee, meer is er niet.

07:52 Tesla geeft Chinezen korting voor Model 3

07:10 Oliebedrijven in trek op Aziatische beurzen

02 jan Wall Street begint 2020 met records

02 jan Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

02 jan Altice Europe verkoopt belang in Portugese masten

02 jan Sterke start van 2020 voor Europese beurzen

Analistenadvies is er niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent de o zo belangrijke ISM Manufacturing Index en dat in een nerveuze markt:

08:45 Frankrijk inflatie CPI dec 1,4%

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage dec 5,0%

10:00 EU geldgroei nov 5,7%

14:00 Duitsland inflatie CPI dec 1,4%

16:00 VS bouwuitgaven nov 0,3% MoM

16:00 VS ISM manufacturing PMI dec 48,5

En dan nog even dit

Grafiek van de dalende Iraanse olieproductie:

Just to put things into perspective: #Iran is now only a rounding error in the oil market. Daily oil production has dropped to about 2mln barrel, only 2% of supply. This is completely different from the 1970s. pic.twitter.com/ax4wD5QM8K — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 3, 2020

Inderdaad, valt mij ook steeds op, niets te vinden in de Chinese pers over de aanstaande handelsdeal.

Chinese officials haven’t said anything about signing the phase one trade deal on Jan. 15 — but this silence is not unusual. https://t.co/MSdrkGy2cq pic.twitter.com/t7j1EwjADf — CNBC (@CNBC) January 2, 2020

Van Tesla krijgt u nooit genoeg:

.@Tesla says it will deliver China-made Model 3 sedans, priced at $50,000 before subsidies, at an event at its Shanghai plant on Jan. 7 https://t.co/bpp9Klr03h pic.twitter.com/v3FAAWHao3 — Reuters (@Reuters) January 3, 2020

De repomarkt nog:

Fed balance sheet moves up to $4.174 trillion, highest level in 14 months, up $414 billion over the last 4 months.



"In no sense is this QE. This is nothing like it." - Jerome Powell, Oct 8, 2019 pic.twitter.com/gwolngfDR2 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 3, 2020

Is dit ales> Ja, dit is alles. Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.