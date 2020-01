TA: AEX: 644, 700 en 1000

We staan aan het begin van de 'Roaring Twenties 2.0'. Op de AEX zien we 644, 700 en 1000 punten liggen, dit is echter geen voorspelling.

Dit zijn wel ijkpunten voor het komende decennium. Hieronder leg ik uit hoe we deze kunnen berekenen.

Tussentijdse correcties



In de afgelopen 10 jaar heeft de AEX tussentijds een aantal grote correcties doorgemaakt. In 2012 zakte de index met 28% (van 374 naar 256 punten), in 2016 verloor de AEX ruim 26% (van 510 naar 378 punten) en in 2018 daalde de index met bijna 18% (van 572 naar 472 punten).

We kunnen hieruit een aantal belangrijke conclusies trekken:

Alle grote correcties worden telkens op een hoger niveau opgevangen (256, 378 en 472 punten). Dit leidt op de grafiek tot een patroon met steeds hogere koersbodems. Beleggers blijven op langere termijn positief gestemd en stappen dus op steeds hogere niveaus in.

De grote correcties van de afgelopen tien jaar bedragen gemiddeld zo'n 24%

De correcties worden in de loop der jaren steeds beperkter in omvang

We zien dus dat op langere termijn elke grote correctie op steeds hogere niveaus wordt opgevangen, technisch een teken dat beleggers positief blijven.

Ook in het komende decennium zullen ongetwijfeld tussentijds grote correcties optreden. Maar zolang elke correctie beperkt blijft tot minder dan 25%, zal de opgaande trend van de Nederlandse beurs intact blijven.

Zoals aangegeven zijn de ijkpunten voor de komende jaren de niveaus 644, 700 en 1000 punten. Hieronder leg ik uit hoe we tot deze conclusies komen.

AEX 644



De AEX heeft eind vorig jaar een hoofd&schouder patroon voltooid (zie uitleg H&S onderaan deze column). Op basis daarvan berekenen we een eerste koersdoel van 644 punten.

De AEX-index heeft in de afgelopen maanden, het laatst op 15 augustus, rond 528,68 punten een hogere bodem gevormd.

De afstand tussen deze bodem en de neklijn van 586,32 punten (de top van 26 juli) bedraagt circa 58 punten. Daarmee kunnen we een eerste koersdoel rond 644 punten berekenen (586,32 + 58 = 644).

Vanaf de huidige niveaus levert dit 5,5% opwaarts potentieel op.





AEX naar 700

Op basis van het hoofd&schouder-patroon berekenen we een tweede koersdoel iets boven de 700 punten. Dit koersdoel vinden we door de afstand tussen het hoofd (472,19) en de neklijn (586,32) op te tellen boven het uitbraakpunt.

Dan berekenen we 700,45 als tweede koersdoel (586,32 + 114,13 = 700,45). Dat punt ligt griezelig dicht bij het all time high uit 2001.

AEX naar 1000

In de periode 2000-2015 bewoog de AEX tussen de trendlijnen A-B en C-D.

In deze turbulente periode is de AEX getroffen door twee grote crisis. De eerste in 2001 was de beruchte dotcomcrisis, waarbij de AEX een dieptepunt kende van 218.

De tweede in 2008, die werd veroorzaakt door de bankencrisis, bracht de AEX tot ruim onder de 200 punten.

Inmiddels is deze neergaande beweging geëindigd en een nieuwe opwaartse trend gestart. Indien we de neerwaartse beweging optellen boven het uitbraakpunt, berekenen we een derde koersdoel rond de 1000 punten.





Uitleg hoofd&schouder-contineringsformatie

De hoofd&schouder-contineringsformatie is waarschijnlijk het meest bekende patroon uit de technische analyse.

De hoofd & schouder bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.



Op de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door bodem X gevormd, de linkerschouder door bodem Y en de rechterschouder door bodem Z. Op de grafiek van de AEX ligt het hoofd op 572,19 punten.



Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt.

Op de gestileerde voorbeeldgrafiek ligt deze neklijn op punt B. Op de grafiek van de AEX ligt deze neklijn op 586,32 punten.



Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn.

Wanneer u de afstand tussen het hoofd (X) en de neklijn (B) optelt boven het uitbraakpunt, kunt u het koersdoel berekenen. Op de grafiek van de AEX ligt het hoofd rond 472,19 punten (punt X op de voorbeeldgrafiek).



Een tussenliggend koersdoel is te berekenen door de afstand tussen dzo op 700.

Op de grafiek van de AEX ligt de rechterschouder rond 528,68 (Z). Een tussenliggend koersdoelvoor de AEX berekenen we op 644.