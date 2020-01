De markten hebben er zin in vandaag. De Chinese centrale bank wil de economie van het Aziatische land aanjagen en dan gaan vrijwel alle koersen omhoog. Uiteindelijk sluit de AEX 1,4% hoger.

Voor de herbeleggingsindex betekent een stand van 2122 punten een nieuwe all time high. Wall Street doet hetzelfde kunstje. Eerlijk gezegd kan ik mij niet herinneren dat we ooit nieuwe records op de eerste beursdag van het jaar hebben neergezet.

Hierin sta ik niet alleen, want collega Arend Jan weet het ook niet. Dat zegt veel, want hij gaat al wat langer in het wereldje mee dan ik.

Geen idee of het ooit eerder voor kwam, maar Wall Street opent nieuwe jaar met all time high. Hier S&P 500 #AEX pic.twitter.com/NhpU1dwAi4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 2, 2020

Inkoopmanagersdag

Verder is het de dag van de inkoopmanagersindices. In Europa vielen deze in een brede lijn mee. Zelfs de Duitsers (43,7 vs 43,4) presteerden beter dan verwacht. Daarnaast is het een lichte verbetering ten opzichte van november. Maar goed, het niveau is nog altijd bedroevend.

Terwijl we in de meeste Europese landen tekenen van verbetering zien, storten we in Nederland juist af. Tenminste, onze industrie. De inkoopmanagersindex voor de industrie zakte in december naar 48,3 en dat betekent het laagste niveau sinds april 2013.

Als u kijkt naar de onderstaande grafiek dan lijkt de bodem nog niet in zicht.

Het.

Gaat.

Niet.

Goed.

Met.

Onze.

Economie.



December cijfer is uit op jeukende 48,3, belabberdste #Nevi inkoopmanagersindex sinds 2013 (nieuwe orders) en zelfs 2009 (productie). Die inkoopmanagersindex of PMI is beste indicator huidig economisch sentiment #AEX pic.twitter.com/pcg2GAyFAw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 2, 2020

Sligro straalt

Sligro (+6,9%) is de grote winnaar van de dag. Dat is vrij opmerkelijk, aangezien de omzetcijfers die vanochtend werden gepresenteerd niet geweldig zijn. De opbrengsten stegen weliswaar met 2,1%, maar deze groei wordt volledig veroorzaakt door overnames.

Op eigen kracht staat er immers een min van 0,9% op de teller. Sowieso was het een bewogen jaar voor de groothandelaar: de Emté supermarkten gingen over naar Jumbo en de Coop, en er was een belangrijke deal met Heineken. Een geweldige opdracht, maar het is niet eenvoudig om de distributie van het Heinekenbier over te nemen.

Dat blijkt althans, want het loopt nog niet zoals gepland. Sligro gaf eerder dit jaar aan dat het logistieke proces meer tijd in beslag neemt dan verwacht. Hierdoor zullen de winstcijfers over 2019 slechter zijn dan een jaar geleden. Toch hoeven aandeelhouders zich volgens de IEX Beleggersdesk nog geen zorgen te maken.

Sligro heeft altijd oog voor de lange termijn. Daar komt bij dat de kost voor de baat uit gaat. KBC is het hiermee eens en zegt dat de kastroom goed is en de balans in orde. De Belgische bank handhaaft zijn advies dus op 'opbouwen' met een koersdoel van €31. Bij een koers van €25,65 impliceert dit een upside van 21%.

Rentes

Het is opvallend dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier in een brede lijn dalen. Van risk on op de rentemarkt is dus geen sprake. De Nederlandse yield daalt vijf basispunten naar -0,11%.



Brede markt

De AEX gaat 1,4% omhoog en daarmee presteren we een tikje beter dan de DAX (+1,0%) en CAC (+1,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) zakt 9,8% en noteert 12,1 punten.

De futures op Wall Street staan ongeveer 0,6% in de plus. Alleen de Dow Jones blijft met een stijging van 0,3% wat achter.

De euro zakt 0,4% en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,7%) heeft zijn dag. Dat nota bene op een zeer goede beursdag.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,5%) gaan ook omhoog.

Bitcoin (-2,7%) houdt (nog) stand boven de $7.000.



Het Damrak

De verzekeraars schieten uit de startblokken. Met name ASR (+3,1%) en NN Group (+2,3%) gaan fors omhoog. Dat op een dag waarop de rentes omlaag gaan. Misschien hebben beleggers zin om de verliezers van 2019 te kopen.

(+3,1%) en (+2,3%) gaan fors omhoog. Dat op een dag waarop de rentes omlaag gaan. Misschien hebben beleggers zin om de verliezers van 2019 te kopen. ABN Amro (+2,1%) en ING (+3,4%) gaan namelijk ook als de brandweer. In heel Europa liggen de banken er erg goed bij. Een mooi voorbeeld is Deutsche Bank dat vandaag 5,7% stijgt.

(+2,1%) en (+3,4%) gaan namelijk ook als de brandweer. In heel Europa liggen de banken er erg goed bij. Een mooi voorbeeld is Deutsche Bank dat vandaag 5,7% stijgt. Prosus (+2,7%) profiteert vandaag van een koersstijging van Tencent (+3,4%). De holding heeft groot belang in de Chinese techgigant. De waarde van dit belang is zelfs groter dan de gehele beurswaarde van Prosus.

(+2,7%) profiteert vandaag van een koersstijging van Tencent (+3,4%). De holding heeft groot belang in de Chinese techgigant. De waarde van dit belang is zelfs groter dan de gehele beurswaarde van Prosus. Binnen de AEX heeft alleen Relx (-0,4%) een off-day.

(-0,4%) een off-day. Dat laatste heeft PostNL (-0,4%) wel vaker.

(-0,4%) wel vaker. Daarentegen is de chipsector booming. ASML (+2,2%), ASMI (+2,8%) en Besi (+3,9%) knallen allemaal omhoog.

(+2,2%), (+2,8%) en (+3,9%) knallen allemaal omhoog. Als Fugro 3,5% stijgt dan mogen we spreken van een craprally. De bodemonderzoeker staat niet bekend als het meest degelijke bedrijf op de Amsterdamse beurs. De onderneming gaat nog altijd gebukt onder een hoge schuldenlast.

3,5% stijgt dan mogen we spreken van een craprally. De bodemonderzoeker staat niet bekend als het meest degelijke bedrijf op de Amsterdamse beurs. De onderneming gaat nog altijd gebukt onder een hoge schuldenlast. TomTom (+2,9%) was het afgelopen jaar dood geld, maar krabbelt nu aardig op.

Adviezen

Signify: naar €24 van €23 en verkopen - JPMorgan Cazenove

Sligro: handhaven op €31 en opbouwen - KBC

