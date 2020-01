Liveblog: Wat. Een. Beroerd. Cijfer.

Update 09:25 uur: Groen

Lekker begin van 2020, de hele index kleurt groen. Ik kan u in de gauwigheid niet vertellen of dit óóit eerder is voorgekomen, voor de zinlozebeursindicatorliefhebbers dan.

Over groen gesproken. Wie weet binnenkort onze rente ook.

Update 09:05 uur: 48,3...

Onze economie begint het nieuwe jaar met een kater. En niet zo'n kleintje ook.

Lees maar. Uit het persbericht, duiding en uitleg. Op de valreep van het decennium nog even zowat het beroerdste cijfer in tien jaar. Niet fijn. Voor u als belegger maakt het weinig uit; de AEX is voor meer dan de helft een dollar-index.