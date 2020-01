De beste wensen voor 2020, een lucratief jaar en veel leerzame en leuke uurtjes hier op IEX toegewenst en om maar met de deur in huis te vallen...

Misschien wordt het wel het jaar van overnames en fusies. Zie dit Bloomberg verhaal. Er. Zit. Zo. Veel. Geld. bij private equity en dat zoekt bestemmingen en rendement.

Private equity firms are ready to pounce in 2020, armed with a record level of cash https://t.co/5Ftd30O2Mk — Bloomberg Markets (@markets) January 2, 2020

Er zijn ook meteen de eerste persberichten van het jaar. Ahold Delhaize gaat voor €1 miljard aandelen inkopen en dat is 4% van de huidige marktkapitalisatie.

Sligro maakt de omzet bekend. Houdt niet over? Ook in Q4 weer moeizaam.

We zijn los in het nieuwe jaar met al de eerste flash crash, als ik het zo snel zie?

-U.S. futures ?

-Asian stocks were mixed: South Korea ? Hong Kong, China ?

-Thai baht declines past 30 against the U.S. dollar

-Gold, Oil ?https://t.co/JfGKpzUFEc pic.twitter.com/rxOMX5BcvQ — Bloomberg (@business) January 2, 2020

We starten lekker op door de bank genomen meevallende inkoopmanagersindices (vooral Korea) over december in Azië. China valt tegen, maar dat deert de markt niet, want die denkt dat Beijing een tandje bij schakelt. Vanochtend komen in Europa die PMI 's door (wij om 9:00 uur) en de VS volgt vanmiddag.

Alles hoger nu, maar ik heb geen idee wat die Duitse DAX future aan het doen is. Misschien een datafoutje. De dollar staat nog altijd boven 1,12. Zijn de rentemarkten, waar het stevig aan toe ging de laatste tijd, ook open vandaag? Ik zie nog niet veel bewegen daar. De VS rente doet vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:49 Omzetgroei voor groothandelsbedrijf Sligro

07:26 Industrie China blijft groeien

07:10 Chinese beurzen winnen terrein

07:06 Japan zoekt diplomatiek contact met Libanon om Ghosn

01 jan Geen beurshandel op nieuwjaarsdag

31 dec Wall Street eindigt 2019 met kleine plussen

31 dec Onrust in Midden-Oosten drukt op Wall Street

31 dec 'Hudson's Bay mogelijk voor meer geld van beurs'

31 dec Google stopt met Iers-Nederlandse belastingroute

Extra nieuws voor de pensionado's onder u: FD heeft even rondgebeld en dankzij de renterally in december zien de dekkingsgraden van onze pensioenfondsen er weer wat beter uit.

Dekkingsgraden pensioenfondsen zijn in de laatste weken van het jaar verder gestegen. Maar voor 31 december 2020 dreigt een nieuw erop-of-erondermoment voor de pensioenen https://t.co/p8urKPbPav — Martine Wolzak (@wolzak) January 2, 2020

Analistenadvies luidt:

Signify: naar €24 van €23 - JP Morgan

Er zijn geen short-meldingen bij de AFM van oudejaarsdag. De agenda kent eigenlijk alleen inkoopmanangersindices en voor de liefhebbers zijn er nog de notulen van het laatste Fed-rentebesluit.

02:45 China Caixin manufacturing PMI dec 51,5 (51,8)

09:00 Nederland Nevi Manufacturing PMI dec

09:15 Spanje manufacturing PMI dec 47,0

09:45 Italië manufacturing PMI dec 47,2

09:50 Frankrijk manufacturing PMI dec 50,3

09:55 Duitsland manufacturing PMI dec 43,3

10:00 EU manufacturing PMI dec 45,9

10:30 VK manufacturing PMI dec 47,6

14:30 VS wekelijkse jobless claims 225K

15:45 VS Markit manufacturing PMI dec 52,6

20:00 VS Fed notulen laatste rentebesluit

Herken de vlaggetjes! De inkoopmanagersindices in Azië zijn door de bank genomen beter dan in november. China en India vallen dan wel weer tegen, de laatste zelfs fors.

En dan nog even dit

Green shoots? De Koreaanse export geldt als een van de leading indicators van de wereldeconomie:

South Korea December factory activity returns to growth as export orders expand most in 18 months: PMI https://t.co/aPRx20G8qL pic.twitter.com/VU8uxmPtGP — Reuters (@Reuters) January 2, 2020

Intussen in Shanghai waar het wachten op Beijing is:

Chinese stocks are at a nearly two-year high after policy makers took more steps to help the economy https://t.co/LKipsUPhLJ — Bloomberg (@business) January 2, 2020

Nog een green shoot...?

The largest publicly traded euro-area lenders will see their capital requirements stabilize in 2020 after years of increases https://t.co/WGyDRRjorR — Bloomberg (@business) January 2, 2020

De naam Baimler-BMW of BMW Daimler valt steeds vaker.

De volgende sector die...? In ons land is de Tesla 3 in december de best verkochte auto.

On @Breakingviews - Chinese drugs will be a health craze for 2020. For global pharmaceutical companies, a made-in-China blockbuster drug may be within reach. Cross-border deals will follow, as will some unexpected side effects. @mak_robyn #BVPredicts https://t.co/xt5CCbTXRb pic.twitter.com/S3hsEyiUPN — Reuters (@Reuters) January 2, 2020

Terwijl iedereen naar Boeing kijkt... Intussen verkocht Airbus vorig jaar meer vliegtuigen dan de gigant uit Seattle.

Major commercial plane crash deaths worldwide fell by more than 50% in 2019: group https://t.co/NDbfgUesIR pic.twitter.com/zv9Jhx5hOy — Reuters (@Reuters) January 2, 2020

Het is weer zo ver. Goed voor ArcelorMittal...?

China's top steel city Tangshan issues orange smog alert https://t.co/gYqNs3S2V9 pic.twitter.com/hIl7itwlMV — Reuters (@Reuters) January 2, 2020

Huh, wat is dit nu weer?

China has temporarily blocked planned listings between the Shanghai and London stock exchanges, Reuters reported https://t.co/6dTezJgL7M — Bloomberg (@business) January 2, 2020

'Het was al de beste sector in 2019 op de beurs:

Tech stocks are "stretched" and corporate credit may be too, according to these strategists. And that's an opportunity for investors. https://t.co/qAlHaX4DWb — Bloomberg (@business) January 2, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.