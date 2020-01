TA: AEX blijft op koers

Om te beginnen wil ik u allen, mede namens mijn team, een goed 2020 toewensen.

De Nederlandse beurs is rustig door de feestdagen gekomen. De afgelopen twee weken bleef de AEX in een krappe bandbreedte hangen. Technisch maakt de beurs dan ook pas op de plaats, binnen de grenzen van het stijgende trendkanaal. De uptrend, die in augustus rond 530 van start ging, is niet in gevaar geweest.

Ondanks de kortetermijncorrectie is het onderliggende positieve plaatje van de Nederlandse beurs intact. In het huidige proces van lichte winstnemingen heeft de AEX diverse niveaus die als steun kunnen fungeren.

De eerste belangrijke steun ligt rond de toppen van november en december rond 602.

De onderkant van het stijgende trendkanaal biedt steun rond 595 punten.

De laatste bodem, die van begin december, geeft een vangnet aan rond 581,02.

AEX index doet een stapje terug

De Nederlandse beurs zakt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld positief. De hogere bodems wijzen nog steeds op aanhoudende vraag. Slaagt de AEX erin om boven de laatste top te breken, dan kan de stijgende trend weer worden hervat en komt er ruimte vrij voor verdere koersstijging. Weerstand hanteren we op 644,00 (berekend koersdoel).

Bij de AMX index blijft het technisch beeld positief

De Midkap (AMX) weet de stijgende trend te hervatten nu de consolidatie van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten. De AMX signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering. De oude uptrend is weer opgepakt, waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht. Eerste koersdoel ligt rond weerstand 955,00 (berekend koersdoel). Steun ligt rond 857,61 (bodem van 31 oktober 2019).

Nederlandse Small Caps stuiten op weerstand

De Nederlandse Small Caps index (ASCX index) heeft binnen de neutrale trend, rond weerstand 1.029,81 (top van 3 mei 2019), het koersdoel bereikt. Het vlakke technische plaatje krijgt een positieve impuls als deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien. De Nederlandse ASCX heeft pas steun rond 923,00 (bodem van 16 augustus 2019). Na een uitbraak boven weerstand 1.029,81 wordt 1.115,08 het volgende opwaartse koersdoel.