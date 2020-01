FINANCIEEL-ECONOMISCHE VOORSPELLINGEN VOOR 2020



De Centrale banken zitten met de problemen van de politiek en kunnen door maatschappelijke weerstand, met hun negatieve rente en opkoop strategie feitelijk niet verder.

Dat betekent dat 2020, na een aanvankelijke korte opgaande lijn, een slecht jaar wordt voor de financiële markten, waarbij pogingen tot herstel van korte duur zijn.

De problemen/kosten voortvloeiend uit schulden, klimaat,energie,bevolkingsgroei in verhouding tot welvaart en klimaat, vergrijzing, sociale onrust/stakingen/koopkracht verlies, oorlog dreiging, zullen, na kunstmatige afremming uit het verleden, op/via de financiële markten tot een climax komen.

Ouderen en uitkering trekkers krijgen het moeilijk en die maken bijna 30% van de bevolking uit en beïnvloedden het consumenten gedrag negatief.

Gezondheidszorg wordt bijna onbetaalbaar en mogelijk uitgekleed.

De kapitaalmarkt rente gaat stijgen en dat beïnvloedt de markten.

Ieder land gaat voor zich, dus export/doorvoer land Nederland gaat dat voelen.

Kenmerkend is ook de politieke chaos, welke het vertrouwen , welk nog aanwezig is, verder zal ondermijnen.

Edelmetalen gaan doorbreken.

Voedsel en energie wordt merkbaar duurder.

Het is linksom belasting verhogingen of rechtsom geld drukken of alle twee.

De relatieve lage werkeloosheid wordt verdoezeld door sterkere uittreding pensioen gerechtigden uit arbeids proces en de ouderen-diensten sector.

Kleine vermogens bezitters worden fiscaal ook niet gespaard, dus armoede wordt voor grote delen van de bevolking, vooral in grote steden, zichtbaar.

De sociale samenhang onder de bevolking zal toenemen.

De tegenstelling in de politiek tussen “”rechts en links “”zal zich verscherpen.

De vraag is of wij weer in het 1930 scenario belanden.

Toen was Duitsland de opkomende agressor. nu is dat de combinatie Rusland-China en Turkije.

Duidelijk is dat het imperialistische China in de E.U. aangepakt moet worden, anders worden wij zowel op financieel-economisch als ook op militair gebied, al dan niet in samenwerking met Rusland en Turkije (uitzenden-->Griekenland met ontwrichting hordes vluchtelingen) onder de voet gelopen.

De E.U. is een te labiele macht t.o.v. de dictatoriaal opkomende landen, waarbij de E.U. verdeeldheid funest kan blijken.

Een sterkere E.U.kan alleen bereikt worden met financieel-economische sterke Noordelijke E.U. landen in samenwerking met Groot Brittannië.

Wanneer criminaliteit verder toeneemt, zonder zichtbare politieke ingrepen en verbeteringen, zal de bevolking zich meer en meer via ""nachtwachten"" zelf beveiligen.

Voormelde volgt uit de filosofie van Oorzaak en Gevolg.....

Maan Arkenbosch