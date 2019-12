Slot: +24,3% en +28.5%

U wilt lijstjes, overzichten, tabellen en grafieken? U krijgt lijstjes, overzichten, tabellen en grafieken.

Natuurlijk eerst de AEX. Het is het beste beursjaar sinds 1996, toen de index +30,9% deed.

AEX herbelegd:

AEX-fondsen, zowel koers als herbelegd. Het was het jaar van (bio)tech. De gekke verschillen die u hier en daar ziet (Galapagos al meteen dat natuurlijk geen dividend doet), zitten 'm in de precieze peilmomenten. Geldt ook voor de AMX en AScX hieronder.

AMX:

De hele mieterse bende uit die index, ook hier tech bovenaan.

De small cap index nog:

De AScX fondsen:

Europa geïndexeerd en in euro's, de verschillen zijn weer aanzienlijk. Zurich het beste, maar ook Milaan, Parijs en Amsterdam veel hoger. Londen blijft achter en Madrid al helemaal.

VS dan waar technologie voor euforie zorgt. En dat ondanks Uber en het ontluisterende WeWork verhaal.

Azië:

Tot slot, nog even de winnaars uit de S&P 500 dit jaar. U komt Amazon, Microsoft, Netflix, Alphabet en Facebook niet tegen.

De verliezers nog. U komt ook hier Amazon, Microsoft, Netflix, Alphabet en Facebook niet tegen.

Oeps, vergeet ik nog één ding. De rentes! Knijp u maar in uw arm, ook hier eindigt de VS bovenaan...

Dan nog even dit. Het was met het decennium wel. Of...? Eerlijk zeggen, waar hebt u zich allemaal vreselijk druk over gemaakt? Wees eerlijk, wat het ook was, u vindt er in die achteruitkijkspiegel niet veel van terug.

Zelf teken ik blind voor weer zo'n decennium op beurs, die helaas nooit aan verzoekjes doet. Dit is meest saaie en standaard belegging die er is, herbelegde wereldindex in euro's (logaritmisch). Bruto 12,8% pj op. Uniek, zo botoxstrakkk als dit lijntje was het nooit eerder pic.twitter.com/gQyZNGVyS5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 31, 2019

Tot donderdag tot voorbeurs met inkoopmanagersindices en hopelijk geen winstwaarschuwingen.