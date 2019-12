Prettig uiteinde, gelukkig nieuwjaar en een lucratief 2019 en decennium.

Nogmaals, wat een smooth ride was het dit decennium in de achteruitkijkspiegel. En wat maakten we ons allemaal iedere dag weer druk op de beurs om allerlei zaken die er achteraf gezien niet tot nauwelijks toe deden op de markten.

Laat u daarom niet gek of bang maken het komende decennium.

Me and my wife ignoring the yield curve inversion and looming recession while looking ahead to 2020 https://t.co/CXf9S78EHM — Ramp Capital (@RampCapitalLLC) December 31, 2019

Laat u echter ook niet in slaap sussen. There is no free lunch. Bedenk nou es niet wat er allemaal fout kan gaan, maar wat u moet d.o.e.n. áls het fout gaat. Anders wordt het weer in paniek verkopen en achteraf spijt hebben.

Genoeg gepreek. Er is nog nieuws. Het in de olie- en gasindustrie werkzame Amerikaanse en in Nederland genoteerde Core Labs geeft een winstwaarschuwing met alles er op en er aan af en het FD heeft een interview met de BAM CEO. Die beklaagt zich over de politieke stikstofpaniek en ik vis dit uit het stuk.

Maar de winstmarge blijft haperen.

'Het is een hobbelige weg, maar noodzakelijk om deze gefragmenteerde sector innovatiever en duurzamer te maken. Wel sluipen er nog fouten in het systeem waardoor tegenvallers kunnen ontstaan.'

Gaat u de margedoelstelling van 2-4% voor 2020 halen?

'Dan verwijs ik naar wat we bij de derdekwartaalcijfers heb gezegd. Ik kan daar gezien de beursregels niets aan toevoegen.' (BAM gaf aan dat het blijft inzetten op een winstmarge voor belasting van 2% tot 4%, red.).

De eerste Chinese inkoopmanagersindices over december zijn door en houden niet over:

China NBS manufacturing PMI dec 50,2 (verwacht 50,1)

China NBS services PMI dec 53,5 (nov 4,3)

Houd u vast. Dan nog even de sensatie van de dag: hij is gevlucht?! Ja, hij is gevlucht.

Former Nissan boss Carlos Ghosn, who was awaiting trial in Japan under strict bail conditions, has fled to Lebanon https://t.co/QJKMrMgxYF pic.twitter.com/FW7FfBj4ez — Reuters (@Reuters) December 31, 2019

Verder nog iets? Amper:

-U.S. futures ?

-S&P 500 Index ?

-Australia, Hong Kong stocks ?

-U.S. dollar gauge extends losses

-Yen ?, Taiwanese dollar rises to highest in 18 months

https://t.co/sX1u2SS1C7 pic.twitter.com/Gy9WMrNrSw — Bloomberg (@business) December 31, 2019

Na een slecht beursdagje gisteren doen de koersen nu helemaal niks. Japan en Duitsland zijn zelfs hele dag gesloten, vandaar ook geen DAX en Euro Stoxx futures. Wij moeten nog even tot 14:00 uur. De rentes dalen een basispuntje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en er is zowaar nog wat. Tja, Philips. Wie heeft er geen last van spionage?

07:46 Huawei krikt omzet in 2019 verder op

07:20 Bedrijvigheid Chinese industrie stabiliseert

07:18 Topman BAM: stikstofcrisis kan zich herhalen

07:18 Core Labs snijdt in verwachtingen en dividend

07:13 Winstnemingen op Aziatische beurzen

30 dec Carlos Ghosn om Japans rechtssysteem gevlucht naar Libanon

30 dec Wall Street sluit met verlies

30 dec 'McDermott praat over mogelijk faillissement'

30 dec 'Industriële spionage door Chinezen trof Philips'

Analistenadvies is er niet en de AFM meldt deze shorts, die door gaan tot de champagne. Bij Takeaway loopt de boel op, hoewel er ongetwijfeld posities in Just Eat en misschien wel Prosus tegenover staan:

De agenda met al de nationale Chinese inkoopmanagersindices over januari. Eind deze week volgen die van Caixin, net als die van de rest van de wereld:

02:00 China NBS manufacturing PMI dec 50,2 (verwacht 50,1)

02:00 China NBS services PMI dec 53,5 (nov 4,3)

14:00 Europese beuzen gesloten i.v.m. oudjaar

19:00 Wall Street gesloten i.v.m. oudjaar

En dan nog even dit

Is dit ook een waarschuwing? Niettemin nog een aardige groei.

Huawei said its full-year revenue would likely jump 18% in 2019, lower than its earlier projections as a U.S. trade blacklisting curbed growth and disrupted its ability to source key parts https://t.co/Jg8Drbd2Ny pic.twitter.com/Epr4ARHzSD — Reuters (@Reuters) December 31, 2019

Huh?

JP Morgan attempts full control of China Futures JV: Bloomberg https://t.co/JDV7LNQuP7 pic.twitter.com/ZbVgUBNqgJ — Reuters (@Reuters) December 31, 2019

En wij dan? Iets met stikstof ofzo.

Take a glimpse at China's mega projects in 2019. #YearInReview pic.twitter.com/bpZfeUzmbi — China Xinhua News (@XHNews) December 31, 2019

De hardst gestegen prijzen dit decennium:

Bitcoin's 9,000,000% rise this decade leaves the skeptics aghast https://t.co/tBZMbwkNXA — Bloomberg (@business) December 31, 2019

Dit loopt met een sisser af? Was spanning over.

Fed wins year-end repo battle, but war to control rates drags on. Recent repo action results suggest year-end pressure abating. Questions remain about how Fed pares back liquidity measures. https://t.co/owdKwhE8XH pic.twitter.com/6xIGKmhFo0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 30, 2019

Bedankt voor weer een jaartje grafieken, Jeroen. Vergeet als lange termijnbelegger de waan van de dag, de winsten is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Duim voor mooie outlooks in de jaarcijfers in januari en februari.

This year was all about multiple expansion as #earnings fell. Next year, a return of earnings growth is required to keep this bull run going. pic.twitter.com/JBXcQFJIUt — jeroen blokland (@jsblokland) December 30, 2019

Om het af te ronden, het was een uitzonderlijk decennium. Het zegt echter niets over het volgende, maar dan ook niets.

S&P 500 Cumulative/Annualized Total Returns by Decade...

1930-39: -9%/-1%

1940-49: +126%/+9%

1950-59: +492%/+19%

1960-69: +111%/+8%

1970-79: +78%/+6%

1980-89: +396%/+17%

1990-99: +433%/+18%

2000-09: -9%/-1%

2010-19: +256%/+14%$SPX — Charlie Bilello (@charliebilello) December 31, 2019

Ach ja, short klinkt altijd stoer, maar...

