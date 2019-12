TA: Grillig decennium

Het afgelopen decennium is grillig verlopen voor beleggers in aandelen. Zo bleef Europa ver achter bij Wall Street. Een terugblik.

Met nagenoeg het hoogste punt sinds 2001, weet de Nederlandse beurs dit jaar 25% winst te boeken. Een prima beleggingsjaar dus.

Maar over de afgelopen 10 jaar presteerde de AEX, met een stijging van 80% sinds 2010, minder uitbundig. Sowieso is het afgelopen decennium grillig verlopen voor beleggers in aandelen. Europa bleef ver achter bij Wall Street, dat juis uitstekend presteerde.

Prestaties afgelopen tien jaar op een rij

De prestaties van enkele Europese beurzen sinds 1 januari 2010:

De AEX is met zo'n 80% gestegen (van 335 naar ruim 605 punten)

De Eurostoxx 50 won slechts 30% (van 2.966 naar 3.782 punten)

De Franse beurs steeg met 55% (van 3.936 naar 6.037)

De Belgische beurs won 60% (van 2.511 naar 3.996 punten)

De Duitse beurs deed het de afgelopen 10 jaar beter met een winst van 125% (van 5.957 naar 13.337).

Hiermee steekt Europa schril af ten opzichte van Wall Street, dat bovendien is meegelift op een sterke dollar. De prestaties van de Amerikaanse indices in de afgelopen 10 jaar:

De Dow steeg 175% (van 10.428 naar 28.645 punten)

De S&P500 liep 190% op (van 1.115 naar 3.240)

De Nasdaq won bijna 300% (van 2.269 naar 9.006 punten)



Op deze laatste beursdag van het afgelopen decennium bekijk ik de meerjarige grafieken van de belangrijkste beurzen.

Nederlandse beurs



De Nederlandse beurs heeft in de recente daling een hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Er is ruimte richting 644 punten (berekend koersdoel), daarna naar 700 punten.



Meerjarengrafiek AEX



Euro Stoxx 50 index

De Euro Stoxx 50 index krijgt hiermee ruimte voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 3.900,30 (gevormd op 28 april 2008). In tweede instantie kan de index naar 4.572,82 punten, de top uit 2007.







Meerjarengrafiek Euro Stoxx 50 index







Franse beurs

De Franse beurs heeft met de doorbraak boven de koerstop de stijgende trend weten te hervatten.

Er ligt al een eerste koersdoel rond de weerstand van 6.168,15 punten (gevormd op 1 juni 2007). Daarna kan de CAC40 index in Parijs naar 6500.











Meerjarengrafiek CAC40





Beurs van Brussel

De beurs van Brussel heeft het koersdoel rond de weerstand van 4.023,08 punten (de top van 16 maart 2018) bereikt.

De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze horde wordt gebroken. Daarna wordt 4.188,95 het volgende opwaartse koersdoel.





Meerjarengrafiek Bel20





Duitse beurs

De Duitse beurs is de weerstand van 13.596,89 (de top van 26 januari 2018) genaderd.

Pas na een uitbraak boven deze horde rond 13.596,89 punten kan de uptrend vervolgd worden, met 16.500 als volgende opwaartse koersdoel.





Meerjarengrafiek DAX





Dow Jones index

In de recente terugval heeft de Dow Jones-index het positieve technische beeld weten te bevestigen, door boven de voorgaande top te blijven.

Het koersdoel ligt rond 31.500,00 punten (het berekend koersdoel).







S&P500 index

De S&P500 index heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Er is ruimte voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 3.500,00 punten (het berekend koersdoel).

We blijven positief zolang de steun van 2.819,89 (de bodem van 16 augustus) weet stand te houden.





Nasdaq Composite index

Een mooie stijgende trend blijft bij de Nasdaq Composite-index zichtbaar, met voortdurend nieuwe all-time highs.

De toppen en bodems liggen steeds flink hoger en dat signaleert gretigheid onder de beleggers. Er is ruimte richting de weerstand van 9.600 punten (het berekend koersdoel).





Meerjarengrafiek Nasdaq Composite