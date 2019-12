Waar we even geen aandacht aan besteden, is dat de 10-jaars door de -0.08 heen ging. Dat is een interessant punt want nu is de opgaande trend nogmaals bevestigd. Vanuit technisch perspectief wil je dan nog wel twee hogere wekelijkse sloten zien. Wat al wel vaststaat is dat Unilever, Shell en ASML er lager op sluiten. ING uiteraard niet of nauwelijks. Rentes nog hoger en financials gaan verder omhoog, alles wat voor de rest degelijk en defensief is niet. Kan even een tijdelijke drol zijn, maar op weekbasis iets om in de gaten te houden, die -0,08 was namelijk een zware dobber. Nu zit die daar dus al dan niet tijdelijk boven, ik denk dat het definitief is.



Dit gaat druk leggen op defensieve waarden de komende tijd vermoed ik. Er is alternatief en mogelijk wordt er ingespeeld op een verdere rentestijging. Kunnen tijdelijke posities zijn ter verzekering. Iets om rekening mee te houden in ieder geval, want stijgt het verder, dan gaat de markt er vanuit dat het NOG verder stijgt. Niet onderschatten dus, het is een technisch signaal dat de rentes klaar zijn voor een verdere stijging en daar wordt mijns inziens iets te luchtig over gedaan.



Alternatieven betekent simpelweg klaarover. Marktbeweging van het een naar het ander.



Als die beweging doorzet, krijg je waarschijnlijk een beweging van ASML, Unilver en Shell naar Financials en andere types van dat soort. Die waren technisch toch al met die beweging bezig dus geen wonder als dat even voortzet. De kans dat TINA doorzet, wordt dus kleiner. Geen klein dingetje denk ik.



Wat mij betreft: nu nog even geen actie, maar het wordt nu wel zaak om de rente in de gaten te houden. Als dat doorgaat, dan gaat dat doorwerken in andere assets.



@ Niels: je had denk ik mogen melden dat die rente een nieuw topje is/was in een zeer lange tijd en, dat daar, in mijn ogen veel dingen van afhankelijk zijn, wederom my humble opinion of course.



Ik weet nog dat ik in 2007 ineens 3,6% rente kreeg op spaargeld. En de hypotheek 5% werd. Kijk ze nu dan. Stijgende rentes zijn, zoals men hier al vaak genoeg aangeeft, geen goed teken, dus die moet je in de gaten houden naar mijn mening, en ook daar zit een trend in.