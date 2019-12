Slot: Zwaar vuurwerk nog even

Stevig beursdagje nog even nu de klok al aan het aftellen is voor het komende jaar. Het beweegt allemaal nog flink.

Bezit van de zaak is einde vermaak, is het dat? Leuk bedacht van CNBC dat het er op houdt dat binnen enkele dagen VS en China hun Phase 1 handelsakkoord tekenen. Of het echt zo is? In ieder geval ging precies op opening Wall Street de boel ineens omlaag na gezapige en nikserige Europese handel.

Stocks hit session lows, with Nasdaq lower by nearly 1% and Dow off by 200 points, amid reports that the U.S.-China 'phase one' deal signing could happen within days https://t.co/RiDxPndwRp pic.twitter.com/Vme8xbOOcJ — CNBC Now (@CNBCnow) December 30, 2019

Of denken de Amerikanen binnen is binnen, winsten nemen nu het nog kan en verder de groeten met je beurs in 2020? Geïndexeerd, de rally mag er dit jaar en decennium zijn. De Big Board is Grote Winnaar van het WK indices 2010 tot en met 2019.

Reuters herhaalt nog even dat de eindejaarsrally vooral te danken is aan hoop - dat is om het zacht uit te drukken niet altijd de beste grond voor beleggingsbeslissingen, maar dit even terzijde - op een deal tussen de twee economische supermachten, hernieuwde economische groei en een zwakkere dollar.

Dat zijn ook de risico's: als er geen (vervolg)deal komt, de economie blijft haperen, de ontluikende winstgroei verdort en er kan altijd een zwarte zwaan landen. De upside is dat er een nieuwe economische en winst-boom en technologische vooruitgang - al dan niet 5G gebaseerd - tot stand komen.

Is niet dit meteen in twee alinea's een mooie vooruitblik op 2020? Weet het vooral beter, maar maak het niet te ingewikkeld, want voorspellingen komen zelden uit. Zeker op de beurs.

As bourses around the world began closing out 2019, most clung to recent gains on hopes for a U.S.-China trade deal, a more optimistic growth outlook and a softer dollar https://t.co/SbdmTE92wS pic.twitter.com/QaRLNeG34t — Reuters (@Reuters) December 30, 2019

Over naar de koersen van vandaag, want er valt nog wel wat te melden:

Alle Europese en Amerikaanse indices dalen ruim, maar doen het wel met een nul voor de komma

De volatiliteit loopt met double digits flink op en dat na een historisch low vol decade, om het mooi te zeggen. Flow Traders reageert er zo te zien goed op

De dollar is inderdaad over 1,12 heen, ofwel daalt

Olie dan: WTI daalt, maar Brent stijgt nog net

Goud stijgt een paar tienden

Bitcoin krijgt een tik

Dan de rentes nog, houd u vast. In dit tempo gaat onze tienjaars zelfs nog met een plus het nieuwe jaar in!

Beursplein

Behalve het Ruconest nieuws van Pharming - dat levert intradag net geen nieuwe top op - de opdracht voor Heijmans en €3,5 miljoen boete voor KPN is er formeel geen nieuws op het Damrak. Typisch is dat grote winnaars 2019 als Galapagos en ASML een tik krijgen en achterblijvers als ArcelorMittal en financials goed boeren.

In de AMX is dat ook zo: de dalers en achterblijvers als AMG doen het goed, waar... Wacht, dit moet ik anders formuleren. Op Altice, ASMI, GrandVision, Arcadis, Besi, WDP en Takeaway na zijn alle fondsen in deze index achterblijvers. Ja, zelfs Fugro en SBM Offshore met grofweg +30% die u nu prima ziet gaan.

Verder nog niets? Deze tweet van D66 Kamerlid Tjeerd de Groot ging gisteren behoorlijk rond en vandaag krijgt hij lik op stuk. Oordeel zelf maar of het verstandig is dat Kamerleden beleggingsadvies gaan geven over aandelen die ze zelf niet hebben. Ik gniffel gewoon dat ForFarmers prima presteert vandaag.