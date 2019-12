Drie jaar geleden kocht CEO Sijmen de Vries de rechten in vooral de VS al terug. Het bleek een meesterzet.

Nu weer? Klik op het plaatje voor het volledige persbericht en hier leest u ANP. Hoe en wat de transactie precies bijdraagt aan de winst, vermeldt Pharming niet, maar bij deze:

Er is verder toch geen bal te doen, dus ik heb tijd voor de grafiek. Zie maar. In eerste instantie had niemand wat door, totdat bijna een jaar later analist Paul Weeteling van onze beleggersdesk door kreeg dát Pharming echt een business heeft. Hij gaf een koop af en de rest ziet u.

Leuk dat Pharming nog iets te melden heeft op de valreep van jaar en decennium en ook Heijmans meldt nog een opdracht van €40 miljoen voor een datacenter. Gek? De bouwer meldt bedrag, maar geen opdrachtgever en plaats. Verder is het duimen draaien. Het is de laatste volledige beursdag, morgen sluiten we om 14:00 uur.

Wel opgelet, donderdag en vrijdag starten we meteen op met inkoopmanagersindices en misschien wel winst- en omzetwaarschuwingen.

Japan and Australia shares ?

S&P 500 futures ?

Gold remained flat ↔

Yen, yuan ?

Most global markets will be closed on January 1 ?? https://t.co/VKjsfQ1YAi pic.twitter.com/THjRc5PFpk — Bloomberg (@business) December 30, 2019

Shanghai heeft er nog zin in vandaag - de Chinese centrale bank verlaagt de rentes voor banken - maar verder is het weer een ware zoektocht naar beweging. Kniesoor die daarover klaagt na deze maand, jaar en decennium die we waarschijnlijk op en rond toppen en all time highs afsluiten.

Wel staat de dollar voor het eerst sinds augustus weer op 1,12 en trekken de rentes twee à drie basispunten aan. Onze tienjaars doet nu -0,10%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:51 'Banken geven record aan 'bail-in'-schuld uit'

07:47 Heijmans bouwt nieuw datacenter

07:25 Pharming koopt commerciële rechten Ruconest terug

07:15 Nikkei sluit goed beursjaar lager af

06:45 Afzetprijzen industrie gelijk

29 dec Nieuwe rentevoet voor Chinese banken

29 dec 'Meer discussie over beloningsbeleid in 2020'

29 dec 'Beleggers kijken naar nieuwjaarstoespraken'

29 dec Shell mag zoeken naar olie en gas in Rode Zee

29 dec Euronext: nog geen knoop doorgehakt over BME

28 dec 'Vertrouwen particuliere beleggers stijgt door'

27 dec Weinig beweging op rustig Wall Street

27 dec MKB Nedsense krijgt fiat voor aangepast boekjaar

27 dec 'Zwitserland kan Libra-munt niet goedkeuren'

27 dec Veel banen verloren bij banken dit jaar

27 dec Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

Analistenadvies is er niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent maar één agendapunt, maar het is niet de minste: de inkoopmanagersindex uit de Windy City, een leading indicator van de iSM Manufacturing Index vrijdag:

15:15 VS Chicago PMI dec 47,9

En dan nog even dit

Zowaar nog een nieuwtje vandaag:

#China to Scrap Benchmark Lending Rate in Shift to New System. The move is being seen as a step toward reducing overall borrowing costs and supporting economic growth. https://t.co/m22eCDKP7M pic.twitter.com/GOp4SnQR38 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 29, 2019

Een jaar geleden stond er nog niets waar die auto nu van de band rolt. Eens zien hoe snel Tesla in Duitsland een fabriek uit de grond stampt.

Tesla begins deliveries of China-made Model 3 cars https://t.co/skXz0yIsX4 pic.twitter.com/y4rIqw0XT4 — Reuters (@Reuters) December 30, 2019

Laag verkopen en hoog terug kopen: waar kennen we dat toch van?

Central banks are buying #gold again. In fact, since 2008 they have bought back more than half the amount they sold between 1965 and 2008, according to @PopescuCo pic.twitter.com/MhiDvKORCR — jeroen blokland (@jsblokland) December 29, 2019

Nog zo eentje, dure jongens en meisjes die niet leveren:

The hedge-fund industry is now on track to record more closures than launches for a fifth straight year https://t.co/dYtpOw6RC8 — Bloomberg (@business) December 30, 2019

Ziet er indrukwekkend uit, maar is dit een echt model, of met de wijsheid achteraf?

Goldman Sachs doesn't see the US economy to enter recession in 2020 despite the current expansion is now the longest in US history. Puts recession risk over the next year at less than 20%. pic.twitter.com/aiJJKQbwkk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 29, 2019

Misschien moeten centrale banken hier ook de credits voor hebben? Rustige beurzen! Misschien kan DNB dat ook eens onderzoeken. Vooruit, waag ik me nog aan een voorspelling voor het komende decennium. Dat wordt volatieler dan het nu aflopende:

Kijk wat voor kabbelend decennium dit op Damrak was, logaritmische grafiek laat dit goed zien. Rustig stijgende #AEX en #AEX herbeleggingsindex vs boom & bust in 80's, euforie in 90's en kater(s) in 00's. Sinds 1983 deed AEX echter beter dan dit decennium: 11% vs 9,6% bruto pj pic.twitter.com/9Ic77Adw7s — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 29, 2019

Ik bedoel maar:

The decade that saw volatility trading come of age https://t.co/CodSkpcwYx pic.twitter.com/qqE9wZzwyM — Reuters (@Reuters) December 30, 2019

Da's nog best lang.

The bull market that began on March 9, 2009 is now 3,945 days old. Needs to last 550 more days to top the longest bull ever (1987 - 2000). $SPX



(note: bull defined as >20% advance that continues until >20% decline occurs, closing prices only, not total return.) pic.twitter.com/fPfS9Qw8VH — Charlie Bilello (@charliebilello) December 30, 2019

De grote outperformer deze bull markt en dit decennium is Amerikaanse technologie, wat voor een weergaloze rally op Wall Street zorgde. Of het weer...?

Ratio of the Tech sector to S&P 500 is at its highest level since October 2000. pic.twitter.com/KxqcChaL5d — Charlie Bilello (@charliebilello) December 30, 2019

Of moet u hier zijn?

China's $45 trillion financial market is opening up. Here's what to watch for in 2020 https://t.co/Lq2QoMdEkX — Bloomberg (@business) December 30, 2019

Aegon en Altice zijn de Nederlandse namen en tussen haakjes zet ik er Just Eat bij. Leuke lijst met verrassende namen voor wie fantasie en inspiratie zoekt.

These are the 50 companies to watch in 2020 https://t.co/CUZje30u8j via @BW — Bloomberg (@business) December 30, 2019

Hopelijk komt hier nou eindelijk eens een einde aan in het nieuwe decennium. Na de Boeing CEO lopen ook deze gasten met miljoenen weg voor wanprestaties en zitten de stakeholders met de brokken.

WeWork exit packages include $17 million payment to co-CEOs: FT https://t.co/CrkSMsojMY — Bloomberg (@business) December 30, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.