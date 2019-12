Ik zeg het nog 1x. Winsten van banken indiv8dueel slaát nergens op. Er is niet zoiets als afzonderlijke banken. Het is 1 keten van banken met andere labels. Flikkert er een om dat heeft dat zware gevolgen voor andere banken. En zal blijken. Dag winst cijfers onzinnig Ijñ. Flikkert een systeem Ank om dan doñderen Z3 allemaal om. Of zeer lastig. Vallen er een paar systeem banken om. Bijv Deutsche en ING .. dan is het einde verhaal.