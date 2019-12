Op een rustige beursdag weet de AEX (+0,3%) nipt in het groen te sluiten. Dit is een kleine tegenvaller, aangezien Wall Street gisteren met dikke plussen afsloot.

Ook vandaag staan de drie belangrijkste graadmeters uit Amerika allemaal in de plus. Anderzijds, als we corrigeren voor de zwakke dollar, dan ziet het beeld er heel anders uit. We zien de euro 0,7% winnen ten opzichte van de dollar en dat lijkt te worden veroorzaakt door de afbouw van shortposities in de euro.

Tenminste, dat denkt Ulrich Leuchtmann, analist van Commerzbank. Op dit moment staan er voor $9 miljard aan shorts uit op de euro en dat is maar liefst $5 miljard minder dan op het hoogtepunt in 2019. Toen stonden er voor bijna $15 miljard aan shorts uit.

De dalende dollar is misschien het enige interessante nieuwsfeitje van de dag. Voor de rest is het namelijk schrapen geblazen. Heel gek is dat overigens niet zo tussen de feestdagen in. Toch sluiten we niet uit dat er nog een winstwaarschuwing langs komt. Op 2 januari was het nog Apple die beleggers liet schrikken. Het was van korte duur, want sindsdien is de koers van de techgigant geëxplodeerd.

Het beursjaar 2019 begon in feite op 2 januari met omzetwaarschuwing #Apple Dat daalde daar 9,96% op in twee dagen en toen gebeurde er dit pic.twitter.com/87hPsyMCfN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 27, 2019

Sif straalt

De grote winnaar van de dag is funderingsspecialist Sif (+7,0%). Het bedrijf meldde vanochtend dat het exclusieve onderhandelingen voert voor de levering van 33 monopiles voor een windmolenpark voor de kust van Japan. Het ziet er dus naar uit dat Sif deze opdracht gaat binnenslepen.

Helaas weten we nog niet hoeveel geld dit gaat opleveren. Dat valt te begrijpen, aangezien de deal nog niet voor 100% rond is. Sowieso werd het wel tijd voor een succesje voor Sif, want dit jaar is het niet heel veel soeps. Per saldo is de koers nauwelijks van zijn plek gekomen.



Kijken we naar de Reuters consensus dan moet Sif gaan leveren in 2021. Voor dat jaar wordt er een winstexplosie verwacht, zo moet er een winst per aandeel uitrollen van €1,24 per aandeel. Ter vergelijking: dit jaar wordt er een WPA van €0,60 verwacht.

Als de hooggespannen taxaties van analisten worden waargemaakt dan betaalt u bij een koers van €12,28 ongeveer 10 keer de verwachte winst over 2021. Dat is niet extreem goedkoop. Helemaal omdat het een aandeel is met een hoog risicoprofiel dat tevens opereert in een cyclische business. Daar staat tegenover dat Sif wel een speler is die volop kan profiteren van de duurzaamheidstrend. Waarschijnlijk zit er daardoor ook een hogere waardering op het aandeel geplakt.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier zakken in een brede lijn. De Nederlandse rente gaat één basispuntje naar beneden en noteert -0,11%.



Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee presteren we precies in lijn met de DAX (+0,3%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,8% en noteert 11,7 punten.

De futures op Wall Street staan ongeveer 0,2% in de plus.

De euro klimt 0,7% en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,0%) heeft de smaak helemaal te pakken en noteert ruim boven de $1.500.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,2%) blijven ook aardig liggen.

Bitcoin (+0,1%) houdt stand boven de $7.000.



Het Damrak

Het zijn de zwaargewichten ASML (+0,8%) en Unilever (+0,9%) die de AEX omhoog duwt.

(+0,8%) en (+0,9%) die de AEX omhoog duwt. De financials vallen niet voor het eerst dit jaar tegen. Gelukkig zijn het geen uitslagen waar we nachten over zullen wakker liggen. Meer dan een min van 0,7% voor ASR is het immers niet.

is het immers niet. Basic-Fit (+1,2%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+1,2%) zet een nieuwe all time high op het bord. Takeaway.com (+2,6%) stond afgelopen week vanwege de overnamestrijd omtrent Just Eat onder druk, maar zit vandaag in de herstelstand. Aangezien de maaltijdbezorger het bod in aandelen doet, is het bedrijf op korte termijn gebaat bij een hoge koers.

(+2,6%) stond afgelopen week vanwege de overnamestrijd omtrent Just Eat onder druk, maar zit vandaag in de herstelstand. Aangezien de maaltijdbezorger het bod in aandelen doet, is het bedrijf op korte termijn gebaat bij een hoge koers. OCI (-1,7%) heeft het niet vandaag.

(-1,7%) heeft het niet vandaag. Accsys (+3,0%) speert er vandoor. De aandeelhouders die voor €1,05 per aandeel hebben meegedaan met de emissie zijn spekkoper.

(+3,0%) speert er vandoor. De aandeelhouders die voor €1,05 per aandeel hebben meegedaan met de emissie zijn spekkoper. Brunel (-2,2%) wordt vlak voor de jaarwisseling nog even gedumpt. Misschien is er toch nog een partij die de stukken niet in de boeken wil hebben. Het bedrijf is met een min van 17% één van de slechtst presterende aandelen op het Damrak.

