Wat is toch de magie van de (ijs)beren?

Dank voor het mooie compliment. Collega Nico heeft dit gespot, we zijn er echt een beetje trots op hier bij IEX. Want hoe goed, slim, knap gemaakt en lucratief Zero Hedge ook is, het blog geldt als vermaak en is geen serieus medium. Al is het maar omdat het anoniem is.

Let wel, ik heb een bias, want Zero Hedge heeft me sinds een paar jaar geblokkeerd op Twitter. Joost van Kuppeveld van FD liet mij ooit zien hoe het blog grafieken en tabellen manipuleerde en daar herinnerde ik mijn Twittervolgers nog weleens aan. Ik vermoed dat ik ben verklikt door (een van) hen.

Enfin, ik neem de tent niet serieus, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het wordt vooral gemaakt om geld te verdienen. Dat bleek een paar jaar terug toen de anonieme makers werden ontmaskerd. Ook zoiets, wie neemt een anoniem blog nou serieus dat never nooit full disclosures meldt?

Vanwaar dit verhaal?

Het is zeker iets wat mij, anderen en misschien ook u wel fascineert op de beurs. Het maakt niet uit hoe lang ze scheef zitten, tegen de markt in praten en de beurs verkeerd inschatten: de populariteit en het krediet van de permaberen, doemdenkers en eind-der-tijdenpredikers is onbeperkt in de financiële wereld.

Zie Zero Hedge: sinds de oprichting van het roemruchte blog in januari 2009 plast het tegen een bull market in. En toch is het onverminderd populair. Anders zijn er wel de Nouriel Roubini's, Jim Rodgers, Marc Fabers en David Rosenbergs van deze wereld die eens in de zoveel tijd in de media weer een krach mogen prediken.

Nooit worden ze eraan herinnerd als het keer op keer niet uitkomt. Natuurlijk krijgen ze eens gelijk - en dat gaan ze dan zeker halen! - maar hoeveel rendement heeft dat u niet gekost, als u hen volgde? Er is een zware beurskrach voor nodig - en vergeet dat nooit - die u precies goed moet timen om die schade in te halen.

Even tussendoor, handelaar Diede heeft ook een mooie om over na en door te denken. Risico en kansen zijn beperkt. Onzekerheid is onbeperkt.

Tja, er was iets met ongebreideld optimisme en beurzen.



De eenvoudigste verklaring: (risico/)kansen zijn beperkt.

Onzekerheid is onbeperkt. https://t.co/RKFuWxiNyi — ml (@wishmaster_nl) December 27, 2019

In essentie hebben deze beren natuurlijk gelijk. Het is een enorme puinhoop in de (financiële) wereld en u houdt uw hart vast als u over de schulden in de wereld, de monetaire experimenten van de centrale banken et cetera nadenkt. Het is alleen nooit anders geweest en blijkbaar zijn er ook andere krachten op de beurs.

Namelijk dat mensen en bedrijven oneindig creatief zijn, almaar meer nieuwe diensten en producten verzinnen, die ons nog efficiënter en productiever maken en ons leven almaar gemakkelijker maken en - dat vooral - steeds meer omzet en winst behalen. Zolang dat vliegwiel draait, stijgen de beurzen per saldo ook.

Dat is een saai verhaal en u wilt, al is het onbewust, iets of iemand de schuld geven van uw mislukte beleggingen, gemiste kansen, de Netflixen en Amazons die u nooit had en al die rampen als Imtech die u wel had en die u veel geld en illusies kostten. Anders gezegd, het lag niet aan u, maar aan markt en analisten.

Dit is mijn les van dit decennium: nergens meer over nadenken en dom de markt volgen. Ofwel, vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. Het heeft me geen windeieren gelegd. Anders had ik ook niks verdiend en alleen maar het verkeerde gedaan. En zou ik nu (nog) iedere dag Zero Hedge helemaal stuklezen.

Inderdaad, na al dat gestijg kan ik me ook niet voorstellen dat we weer zo'n mooi decennium voor de boeg hebben. Maar wie denkt dat wel? Juist daarom zou... In ieder geval blijf ik met mijn vingers van mijn beleggingen af. En ook dat jeukt. Iedere dag. Ik wens u het komende decennium veel succes, beren en stieren.

