Recessieproof klinkt gewichtig maar wat dacht je van bearproof waar de aandeeltjes aan moeten voldoen?.. En eerst komt de bear, pas daarna doet recessie z'n intrede, ze lopen nooit synchroon.



Hou ze tegen het 2008/2009 licht, de prestaties van toen kan zo'n beetje de leidraad voor nu zijn, begin niet vooraf met je conclusie over aandeeltjes… Maar straalde er wel licht op deze aandeeltjes toen?..

Stoppen met aandeeltjes voor een jaar of twee is beter trouwens.