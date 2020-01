Deze 3 aandelen zijn recessieproof

Het kan allemaal niet op. Beurzen staan sky high, de werkloosheid is lager dan ooit, en ondanks de lage rente hoeven we ons nog geen zorgen te maken over een renteverhoging.

Toch is er een oude beurswijsheid die zegt dat we ons juist zorgen moeten maken als er niets is om ons zorgen over te maken. Mede daarom is het niet onverstandig om te kijken naar de recessiebarometer van Bloomberg. Deze barometer geeft aan dat er een 29% kans is op een recessie in de Verenigde Staten.

Dit getal is natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen, want er gaat een heel wiskundig model aan vooraf. Zonder u helemaal gek te maken met allerlei details, komt het erop neer dat de recessiebarometer grotendeels wordt bepaald door The Conference Board Leading Economic Index.

Deze beroemde index is erop gericht om pieken en bodems binnen een economische cyclus te signaleren. Hiervoor worden tien macro-economische indicatoren gebruikt, waaronder de jobless claims, het aantal nieuwe orders in de industrie en de spread tussen langlopend- en kortlopend staatspapier.

Lange rente hoger dan de korte

Kijken we naar de onderstaande grafiek, dan ziet u dat de rente op tienjaars staatspapier weer boven de korte rente is gekomen. Dit was in de bloedige decembermaand van 2018 natuurlijk de trigger voor de sell off.



Klik op de afbeelding voor een grote versie (Bron Bloomberg)

Destijds dook de lange rente onder de korte. Dat is normaal gesproken een van de meest betrouwbare signalen voor een recessie, maar achteraf bleek het een vals signaal. Hiervoor is een goede reden te bedenken en dat is het stimulerende beleid van centrale banken.

Door het agressieve opkoopbeleid van centrale banken steeg de vraag naar langlopend staatspapier. Als het aanbod dan enigszins opdroogt, kunnen er ineens hele gekke standen op het bord staan. Als we onze blik werpen op de Griekse tienjaarsrente, dan weten we genoeg.

Op dit moment krijgt u namelijk slechts 1,5% per jaar als u uw geld tien jaar aan de Grieken uitleent. Niet bepaald een hoge rente voor een land dat vijf keer failliet is gegaan en een staatsschuld heeft van 181% ten opzichte van het BBP.

Maar goed, terugkomend naar de Amerikaanse situatie. Het feit dat de lange rente nu weer boven de korte rente noteert, is een belangrijke indicatie dat een recessie nog niet op komst is.

Bijna niemand wordt ontslagen

Als het aantal werkloosheidsaanvragen omhoog knalt, moeten we ons echt zorgen maken over een naderende recessie. In Amerika wordt altijd gekeken naar de jobless claims. Dit zijn de mensen die voor het eerst een werkloosheidsaanvraag doen. Oftewel, de mensen die net te horen hebben gekregen dat ze zijn ontslagen.

Bij IEX letten we altijd op het wekelijkse cijfer, maar Bloomberg kijkt bij de berekening van de kans op een recessie naar het maandelijkse cijfer. Dit is omdat het wekelijkse getal nog weleens incidenteel wil afwijken. Toch is het beeld heel duidelijk: bijna niemand lijkt meer te worden ontslagen. Kortom, dit is ook geen trigger voor een naderende recessie.



Klik op de afbeelding voor een grote versie (Bron Bloomberg)

Nieuwe orders industrie

Een puntje van zorg zijn de nieuwe orders van de Amerikaanse industrie. We zien dat de groei er het laatste jaar wel zo'n beetje uit is. Ik heb helaas geen glazen bol bij me, maar het is geen grafiek waar vertrouwen uit spreekt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie (Bron Bloomberg)

Helemaal als de handelsoorlog tussen de VS en China uit de hand loopt, gaat het lijntje de verkeerde kant op. Die dekselse handelsoorlog maakt het voorspellen van een recessie ook zo lastig. Zo'n externe factor is heel lastig mee te nemen in de modelletjes.

Niet alleen omdat we niet weten hoe het met de handelsoorlog gaat aflopen, maar ook omdat het iedere dag zomaar anders kan zijn. Als Trump morgen ineens besluit om de tarieven op Chinese producten te verdubbelen, dan kan die hele recessiebarometer van Bloomberg linea recta de prullenbak in.

Aandelen die recessieproof zijn

Mocht die recessie er in een worst case scenario toch komen,dan heeft de IEX Beleggersdesk voor u drie aandelen geselecteerd die 'recessieproof' zijn. Het zijn bedrijven die in economisch slechte tijden goed kunnen blijven liggen:

1. Basic-Fit

De Nederlandse sportschoolketen bezit inmiddels 752 clubs, verspreid over de Benelux, Frankrijk en Spanje. Uiteraard is er een reële kans dat mensen in tijden van crisis gaan bezuinigen op hun sportschoolabonnement, maar Basic-Fit hoeft hier niet per se last van te hebben. Waarschijnlijk is het zelfs een kans voor de sportschoolketen.

Het bedrijf is een echte prijsvechter in de sportschoolwereld, waardoor sporters tijdens een recessie zomaar kunnen overstappen naar het 'goedkope' Basic-Fit. Uiteraard zal een deel van de mensen hun lidmaatschap in zijn totaliteit opzeggen, maar kijkend naar de huidige trend, zal het een relatief kleine groep zijn.

De individualiseringstrend is in volle gang en daar hoort een goede fysieke gezondheid simpelweg bij. Voor jongeren is een abonnement op een sportschool vrijwel net zo vanzelfsprekend als een mobiele telefoon.

2. Aedifica

Het Nederlands/Belgische zorgvastgoedfonds profiteert van de vergrijzing en de lage rente. Aangezien de vraag naar woon-zorgcentra en assistentiewoningen de komende decennia zal blijven stijgen, opereert Aedifica in een uitermate goede markt.

Ook voor dividendbeleggers is Aedifica een interessante belegging. Het bedrijf heeft sinds de beursgang nog nooit zijn dividend hoeven verlagen. Mede daarom is het aandeel door de IEX Beleggersdesk op 18 juli getipt als dividendtopper. Enige minpunt is dat de recente koersstijging ertoe heeft geleid dat het dividendrendement is gezakt naar 2,6%.

3. Flow Traders

2019 was niet het jaar van Flow Traders. Het handelshuis/marketmaker moet het hebben van veel beweging op de financiële markten. Die beweging vindt meestal plaats als het economisch slechter gaat. Daar komt bij dat wanneer er sprake is van paniek op de beurzen, de spread automatisch wordt vergroot.

Juist de marketmakers, die vrijwel altijd aan de goede kant van de spread staan, profiteren hier van. Afgelopen beursjaar verliep relatief rustig, maar toch wist Flow Traders de afgelopen negen maanden bijna €1 per aandeel te verdienen. De taxatie van de IEX Beleggersdesk voor 2019 ligt op een WPA van €1,30. Hierdoor rolt er een getaxeerde K/W van 16,6 uit de bus.

Disclaimer: Niels Koerts heeft een longpositie in Basic-Fit en Aedifica en geen positie in Flow Traders.